Los contratos agrarios tendrán que incluir los costes de producción

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria con la que intenta rebajar la tensión de la crisis agraria. Y lo hace tratando de dar respuesta a una de las grandes reivindicaciones del campo, que reclama tener unos precios justos. “Se van a incluir los costes de producción en los contratos entre agricultores y ganaderos y la industria y la distribución”, ha explicado el ministro de Agricultura, Luis Planas. Estos costes incluyen semillas, salarios a empleados, maquinaria, etc, que "se han incrementado en los últimos tiempos", ha explicado Planas.

Esta medida pretende equilibrar la relación entre las partes. “El precio de venta no podrá ser inferior a los costes de producción. De esta forma, reforzamos la posición negociadora de los productores”, ha insistido Planas. Sin embargo, a falta de la publicación del decreto en el BOE, parece que la medida se acerca más a una recomendación que a una prohibición expresa.

Hasta el momento hay varias lagunas sobre la efectividad de la norma. Por una parte, como ha asegurado el ministro, los costes de producción los determinarán libremente entre comprador y vendedor. En otros casos dependerá de los índices oficiales que se publiquen. Así, el mínimo al que se podrán comprar los productos será una parte más de la negociación entre las partes, por lo que dependerá de la capacidad de presión que tengan los agricultores y ganaderos.

Además, sobre las sanciones que acarrearía el no cumplimiento de este mínimo a pagar por la Ley de la Cadena Alimentaria, Planas ha dicho que la ausencia de contratos escritos será una falta grave: “Las faltas graves y muy graves serán efecto de difusión de los que no cumplan”. Por tanto, la sanción que ha detallado es simplemente una medida disuasoria, ya que solo afectará a la reputación de los compradores de las materias de agricultores y ganaderos.

Sobre la posibilidad de que al final estas medidas provoquen un aumento del precio final y no un reequilibrio entre las partes, el ministro ha defendido que es posible que esto no ocurra. “Si todos asumen su responsabilidad los precios no tendrían que incrementarse”, ha afirmado Planas.

En cuanto a la venta a pérdidas, algo que no se permitía previamente, el ministro ha detallado que la reforma busca que se acabe con la destrucción de valor de los productos. “Nunca un bien se podrá vender por debajo de lo que ha costado producirlo”, ha dicho. Aunque existirá una excepción para el vendedor final de productos perecederos que estén próximos a su caducidad "para evitar el despilfarro alimentario". Una excepción que depende en parte, según ha reconocido Planas, por una sentencia europea que no lo permite.

Asimismo, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros prohíbe las ofertas en las que se devalúe el valor de productos. Sobre este punto, Planas ha colocado como ejemplo ofertas comerciales de grandes cadenas en las que se “regala” aceite de oliva virgen extra por la compra de otros productos, como detergente.

El texto recoge otras normas, como la relativa a la tributación de los jóvenes agricultores qu se incorporen a la actividad productiva. Hasta ahora, esta tributación se tenía que realizar en una sola vez, mientras que a partir de ahora se podrá hacer en cuatro ejercicios fiscales. Así, el Ministerio pretende ayudar a la entrada de nuevos trabajadores al sector.

En materia de Trabajo, el Gobierno ha reducido el número de peonadas (de 35 a 20) que tienen que hacer los trabajadores para tener acceso al subsidio agrario. Una medida que se incluye tras la constatación de un descenso de la producción en el pasado año y de las dificultades que han añadido los aranceles impuestos por EE UU.