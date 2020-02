Los 97 municipios de Jaén se paralizan hoy en defensa del olivar tradicional

Los 97 municipios de la provincia de Jaén se paralizaron este lunes de 10.00 a 12.00 en defensa de un precio justo en origen para el aceite de oliva. La protesta trata de visibilizar los problemas del olivar tradicional, el más castigado por la crisis y por la amenaza de recortes de ayudas comunitarias de la PAC. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, Cooperativas-Agro-alimentarias e Infaoliva continúan así con el calendario de movilizaciones agrarias en todo el país, que continuará el martes con cortes de las principales autovías en Sevilla.

La plataforma ciudadana Jaén Merece Más, una de las promotoras de las revueltas de la España vacía, ha pedido a los jiennenses "que se levanten del sofá". Jaén es el principal foco oleícola en España, con el 40% de la cosecha nacional de aceite de oliva.

Decenas de agricultores no han esperado a las concentraciones en las plazas públicas y a primera hora de la mañana protagonizaron cortes de las autovías A-32 y A-316, a la altura de los municipios de Villanueva del Arzobispo, Arroyo del Ojanco y Porcuna, con quema de neumáticos. La Guardia Civil intervino y restableció la circulación. Las organizaciones convocantes se han desmarcado de estos cortes no autorizados.

En vísperas de esta movilización, la Jefatura Provincial de Tráfico en Jaén ha comenzado a notificar sanciones impuestas desde la Guardia Civil a olivareros que el pasado 30 de enero participaron con sus vehículos en los cortes de las principales carreteras de la provincia de Jaén. Por el momento, son medio centenar de sanciones, en su mayoría de 200 euros, por circular por la autovía con vehículos con los que está expresamente prohibido. Pero también hay multas por hablar por teléfono mientras conducían, por circular con vehículos particulares a una velocidad inferior a la establecida o por no llevar puestos los cinturones de seguridad en los vehículos agrícolas.

Y todo esto mientras el sector agrícola está ultimando la realización de una marcha a pie hasta Madrid, donde mantendrían después una acampada. Se trataría de una protesta que tendría su origen en Jaén, pero a donde se ha invitado a participar a agricultores del resto del país para confluir en una gran movilización y acampada en Madrid. Una marcha verde similar a la que el campo andaluz ya realizó en 1997.

Otra acción que el sector olivarero ha activado ya es oponerse frontalmente a la salida de camiones cisterna desde las cooperativas y almazaras (más de 400 solo en la provincia de Jaén). Tratan de reducir las existencias y la oferta en el mercado y propiciar así una subida de precios. Esta medida se anuncia recién finalizada la campaña de recolección de este año, donde la producción nacional rondará 1,1 millones de toneladas, menos de lo previsto inicialmente.

La atomización del sector cooperativo ha sido una rémora para los productores, que han estado siempre a merced de la gran distribución. A eso hay que añadir que en torno al 60% de la producción oleícola de Jaén sigue vendiéndose a granel en camiones cisterna, con Italia como principal destino y que luego se venden en Estados Unidos, país que no aplica los aranceles del 25% al aceite a granel y sí al envasado.

El sector del Aceite de Oliva de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) ha anunciado que perseguirá las importaciones de aceite, “poniendo de esta manera nombre y apellido a las empresas que las realizan y que contribuyen a machacar al tejido productivo”. “No tenemos más capacidad de espera”, indicó el secretario provincial de COAG, Juan Luis Ávila, para quien, según las estimaciones, se pierden en torno a los tres millones de euros diarios como consecuencia de este tipo de estas prácticas. Asimismo, y como otra medida de presión el sector del aceite de COAG considera, desde estos momentos, objetivos prioritarios dentro de las movilizaciones todos los puertos, donde creará grupos de seguimiento de los aceites importados.

La organización también va a pedir una revisión del acuerdo de libre entrada de aceite desde Marruecos, “que se ha convertido en un coladero de aceite de todo el Magreb y un aceite al que no se le exigen las mismas condiciones de calidad y medioambientales”. Así, reclaman la paralización del tráfico de perfeccionamiento activo, “que permite que mercancías no pertenecientes a la Unión Europea puedan ser transformadas en las aduanas, sin que estén sujetas a derechos de importación, otros gravámenes, así como a medidas de política comercial”. “Parece mentira”, agregó la COAG, “que el ministerio aún no haya paralizado el perfeccionamiento activo a pesar de la grave crisis del sector del aceite”. Así, COAG pide revisar los contingentes aprobados con el resto de países del Magreb; a las autoridades portuarias, que lleven controles e informes detallados de lo que está entrando, cómo y quién lo trae; y a la Junta de Andalucía, después de conocer de que están entrando grandes cantidades de aceite a Andalucía, se le exige responsabilidad y cumplir con su cometido.