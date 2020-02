Los agricultores extremeños cortan 12 carreteras en la región para protestar por los bajos precios

Las movilizaciones del campo continúan adelante. Y con más intensidad si cabe. Este martes (día en el que se reúnen las organizaciones agrarias con el Ministerio de Trabajo), agricultores y ganaderos se han propuesto parar Extremadura para exigir una solución un sector en crisis. Y lo van a intentar con al menos seis cortes de carretera en la región. Algo que se va a repetir en distintos puntos de España para tratar de presionar al Gobierno.

Uno de los cortes programados, en la A-5 a la altura de Navalmoral de la Mata, espera parar el tránsito de la vía en torno a las once de la mañana. “Llevamos años perdiendo dinero en los que no se paga un precio justo por lo que se produce”, reclama José Antonio Lorenzo, de 47 años, que tiene una producción de frutas y hortalizas. Un precio justo que reclama el sector desde hace años, aunque solo ahora parece que su voz ha llegado a la Administración. “El campo ha sido siempre muy paciente. Pero la situación ya es insostenible”, explican varias agricultores al unísono.

Ya hay varios cientos de agricultores y ganaderos en la estación de servicio El Cerrillo (cerca de Navalmoral) y decenas de tractores a 4 kilómetros de allí para salir en los próximos minutos y cortar el tráfico. Se empiezan a escuchar ya las bocinas y cencerros entre una nube de manifestantes ataviados todos con chalecos amarillos. Un color que da cierto temor en la Administración, ante la posibilidad de que este movimiento por todo el país acabe siendo similar al de los chalecos amarillos en Francia.

Recortes de la PAC y bajos precios

Agricultores cortan una carretera en Extremadura PACO PUENTES

Entre los principales miedos o problemas del sector, aparecen varios nombres propios: recorte a las ayudas europeas (el nuevo presupuesto propone una pérdida del 14% en los fondos de la PAC), una tributación mayor, venta a pérdidas o la subida del salario mínimo. Pero al final, los productores lo resumen en solo una cosa: “El problema no son nuestros trabajadores, a los que hay que pagarles bien porque son uno más de nosotros. Ni que tengamos más costes. El problema es que hay que cumplir unos requisitos y normas que luego no se pagan. Y al final lo que ocurre es que consumimos los productos de fuera, que no cumplen estos mismos requisitos”, añade Lorenzo.

En torno al precio justo de los productos gira la discusión y la sostenibilidad del campo, según los propios productores. Estos reclaman que hay un precio de salida muy bajo que en el supermercado puede crecer hasta el 500%, como en el caso de las naranjas, según el índice de precios en origen y destino de los alimentos (IPOD) que elabora la COAG, una de las organizaciones agrarias que está siendo muy activa en la negociación con el Gobierno y las protestas del campo.

De esta forma, prácticamente todo el margen de beneficio se lo comen intermediarios entre el productor y el consumidor. Es decir, los posibles aumentos de precio no repercuten en los ingresos de los trabajadores. Según este índice, la naranja sale del campo a 0,25 euros el kilo y se vende al consumidor a 1,60. La patata, de 0,17 euros el kilo a 1,25. El brócoli, una de las producciones importantes en el campo extremeño, sube por ejemplo un 429% según el índice.

12 carreteras cortadas

Los agricultores extremeños prevén cortar 12 carreteras en otros tantos puntos de la región, con el objetivo de llamar la atención sobre los problemas que sufre este sector, y reclamar precios justos para sus producciones. Las organizaciones APAG Extremadura Asaja, Asaja Extremadura, UPA-UCE Extremadura y COAG convocan esta protesta, que tiene previsto comenzar alrededor las 10:00 de este martes, con cortes de tráfico intermitentes en diversos puntos de la región.

En concreto, la Delegación del Gobierno ha autorizado doce cortes de carreteras, siete de ellos en la provincia de Badajoz, y cinco en la de Cáceres. En el caso la provincia de Badajoz, los cortes tendrán lugar en la N-432 (Km 131-132) en el cruce de Berlanga y Valverde de Llerena; en la N-430 (KM 183) en el puerto de Los Carneros; en la A-66 (Salida 648 sentido Sevilla) Almendralejo Norte; en la carretera N-435 (cruce con la EX101) Fregenal de la Sierra; en la Ex 104 (Cabeza del Buey) en el cruce de Benalcázar-Pozoblanco, y en la A-5 (km 407) Badajoz, a la altura del Centro Comercial El Faro.

Los cortes previstos en las autovías, en concreto la A-66 y A-5, solo se verá afectado un sentido, en dirección Sevilla y Lisboa respectivamente, con cortes de diez minutos cada media hora, entre las 11,00 y las 13,00 horas.

Por su parte, en la provincia de Cáceres, los cortes autorizados serán en la A-5 a la altura de Navalmoral de la Mata, en el cruce de Peraleda; en la A-66, a la altura de Hervás y también en la salida de Casar de Cáceres, a la altura de El Gallo; en la N-521, en Valencia de Alcántara (frontera con Portugal) y la EX A1 (Autovía Autonómica) a la altura de Coria. Así, en los puntos señalados de las autovías EX- A1 y en la A-66, los cortes se producirán en un único sentido, en dirección Plasencia y Sevilla respectivamente, entre las 11:00 las 13:00, si bien el punto de corte situado en Hervás, se extenderá de 12.00 a 14:00, según ha establecido la Delegación del Gobierno.

En el caso de las carreteras convencionales podrán ser cortes parciales en intervalos de 10 minutos por un tiempo máximo de cinco horas, entre las 10.00 y las 15.00. Unas movilizaciones cuya reivindicación principal pasa con contar con unos "precios justos" para el campo, así como que "no haya un solo euro de recorte" en el presupuesto de la PAC, según señala el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidiri.

El dirigente agrario también ha pedido la creación de una Mesa Técnica con el fin de "evitar" la duplicidad administrativa y los costes o "sobrecostes" que los agricultores y ganaderos "tienen que aguantar", así como una política exterior "contundente" con el objetivo de que se lleven a cabo los tratamientos de trazabilidad en las producciones. También alude a la situación que los agricultores sufren en la actualidad con los aranceles, ya que "los grandes perjudicados" son "los productores".