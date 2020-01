China crece un 6,1% en 2019, su ritmo más bajo en 29 años

Con 2019 ya en los libros de historia, China ha cuadrado su balance económico. En el último año, su PIB creció un 6,1%, según ha anunciado esta mañana la Oficina Nacional de Estadística. Esta cifra supone el ritmo más bajo en 29 años, lo que atestigua tanto la progresiva desaceleración del gigante asiático como lo vertiginoso de la velocidad a la que ha avanzado en las últimas décadas.

El dato correspondiente al cuarto trimestre, publicado hoy, era la pieza que faltaba para completar el mural del año. Entre octubre y diciembre la economía china marcó un 6%, guarismo idéntico al del tercer trimestre, lo que supone una repetición del resultado más bajo desde que en 1992 las autoridades chinas comenzaran a hacer pública la evolución trimestral. No es necesario remontarse muy atrás para encontrar el mínimo anterior: corresponde al segundo semestre de este mismo año, en el que la economía repuntó un 6,2%.

Este 6,1% hace de 2019 el año menos dinámico desde 1990, cuando la inestabilidad política y social posterior a la matanza de Tiananmen redujo el crecimiento al 3,9%. El episodio, que tuvo lugar en mayo de 1989, también afectó al desempeño económico del año anterior (4,2%). Obviando ambos resultados, para encontrar un dato inferior al de hoy es necesario remontarse 38 años, a 1981, cuando el PIB avanzó un 5,1%.

Pese a representar otro peldaño descendente en la serie histórica, la cifra de este viernes cumple con los pronósticos del Gobierno, que el año anterior fijó sus ambiciones entre un 6,5 y un 6%. De este modo, China se mantiene en la senda que le permitirá lograr el objetivo de doblar su tamaño en este 2020 con respecto a una década atrás. Los datos también están en consonancia con las previsiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Un año marcado por la guerra comercial

La economía china se ha visto sacudida este año por la guerra comercial con Estados Unidos, aunque el futuro podría ser halagüeño. Hace apenas dos días ambos países firmaron la primera fase del acuerdo, el cual, pese a no solucionar el conflicto a perpetuidad, permite al menos alcanzar una tregua.

El texto firmado por el presidente Donald Trump y el viceprimer ministro Li He, mano derecha de Xi Jinping en materia económica y líder del equipo negociador chino, establece que el gigante asiático profundizará la apertura de su mercado doméstico, aumentará la importación de materias primas y mejorará la protección de la propiedad intelectual. Estados Unidos, por su parte, se compromete a no elevar los aranceles actuales, por valor de 323.000 millones de euros, que no obstante permanecen en vigor.

“China ha realizado más compromisos de los que creíamos probables hace unos meses, a cambio de relativamente poco por parte de EE UU”, detallaba Mark Williams, economista jefe para Asia de Capital Economics, en un informe de la consultora publicado este jueves. “El probable que China no cumpla sus promesas, pero puede que eso no importe para el éxito a largo plazo de las negociaciones”.

El acuerdo deja pendiente de resolución en una segunda fase, que según Trump será la última, los asuntos más espinosos del conflicto, como la ciberseguridad o la falta de reciprocidad para las empresas norteamericanas en suelo chino. Aletea también en los alrededores de la conversación el futuro de la tecnológica Huawei, la cual enfrenta desde el pasado mayo un veto de la administración de EE UU por representar una supuesta amenaza para la seguridad nacional.