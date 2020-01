Tres de cada cuatro móviles ya se fabrican en China

China se ha convertido en el epicentro global de los smartphones. Tres de cada cuatro móviles en el mundo ya se fabrican allí, según el informe The future of devices publicado este martes en el marco del CES por GSMA Intelligence (la división de investigación de la GSMA, la asociación de operadores de telecomunicaciones). Además, el país asiático cada vez tiene un mayor número de consumidores: alrededor del 30% de smartphones a nivel global se venden en su mercado.

Tim Hatt, jefe de investigación de GSMA Intelligence, asegura que “China ha acumulado un nivel de influencia descomunal en el mundo de los dispositivos de consumo, incluso en comparación con su gran población, que supone un 20% del total mundial”. Los fabricantes de este país, según sostiene, se han beneficiado de una creciente participación de compañías externas como Apple que eligen ubicar una parte o la totalidad de su cadena de suministro en China para aprovechar las economías de escala.

“Esperamos que esta tendencia se acelere con los dispositivos 5G teniendo en cuenta la próxima reducción de los costes de diferentes componentes de los smartphones. Esto ejercerá una mayor presión competitiva en fábricas de Estados Unidos, diferentes partes de Europa e incluso India”, afirma.

Hasta ahora, la estrategia de los fabricantes chinos en el mercado europeo y estadounidense ha sido apostar por bajos precios para sus terminales. Pero esta tendencia, según el informe, está cambiando. Gigantes tecnológicos como Huawei y Xiaomi buscan ahora competir con otras compañías como Apple o Samsung y liderar la carrera del 5G no solo fijándose en el precio. Su táctica pasa por dotar de mejores prestaciones a sus terminales.

Los datos de la investigación del informe provienen de una encuesta global realizada a más de 38.000 usuarios de 36 países y análisis secundarios de datos provenientes de diferentes empresas. De acuerdo con el mismo, las ventas de smartphones han caído en los dos últimos años debido a la saturación del mercado, la falta de innovación y los bajos ingresos de los usuarios.

Pero, según GSMA Intelligence, con la llegada del 5G hay esperanza de que se produzca una revitalización del sector. Los usuarios de China, Corea del Sur y diferentes países de Oriente Medio es muy probable que apuesten por smartphones compatibles con esta tecnología. De hecho, casi el 50% de los consumidores chinos dice que obtendrá un teléfono 5G tan pronto como esté disponible. Otro 20% reconoce que también comprará un smartphone de este tipo, pero no sabe cuándo lo hará. Teniendo en cuenta la población de China, esto supone que el país asiático superaría a cualquier otro país en los primeros años de adopción de esta tecnología.

Por el contrario, en Estados Unidos, Europa y Australia, los usuarios no tienen tan claro que necesiten un móvil de este tipo. En España solo tres de cada 10 personas afirman tener intención de comprar un terminal con estas características.

¿Por qué los usuarios en China o Corea del Sur están más interesados en comprar un teléfono compatible con 5G que los europeos o estadounidenses? El informe achaca este interés entre la población China a las campañas de márketing de los operadores móviles y a la voluntad política de que el país sea visto como líder mundial del 5G.

Para Hatt, existen además otras razones. Tanto China como Corea del Sur tienen usuarios que conocen bien la tecnología y operadores comprometidos a extender la cobertura de red 5G a ciudades altamente pobladas en los primeros dos años de servicio. “Además, en China los precios de los móviles están disminuyendo más rápido de lo que inicialmente se esperaba, lo que debería aumentar la adopción entre los consumidores marginales —aquellos que quieren 5G pero no pagar un alto precio por ello—”, añade.

La mayoría de encuestados considera que la principal ventaja del 5G es una mayor velocidad. También esperan una mejor cobertura, mejoras en nuevos servicios y poder conectar nuevos dispositivos. Mientras que la mitad pagaría por tener velocidades más rápidas, solo el 15% lo haría por nuevos servicios.

El auge de Huawei y del mercado asiático

Para la GSMA, el mayor cambio en el sector de teléfonos inteligentes en los últimos 12 meses ha sido el auge de Huawei. Mientras Apple y Samsung representan más de la mitad de los smartphones en circulación (55%), Huawei ahora se ha expandido más allá de China a posiciones significativas en Europa pese al veto que ha sufrido en los últimos meses por Estados Unidos.

Esta tendencia podría continuar si el fabricante chino elige adoptar una estrategia agresiva en cuanto a la fijación de precios de los dispositivos compatibles con 5G, según Hatt: “En el caso de que los consumidores chinos lleguen al 5G más rápido que otros mercados de adopción temprana, los precios competitivos serían un factor importante que favorecería a los fabricantes nacionales como Huawei y Xiaomi mientras presionaría los márgenes de los competidores externos".

Aparte del 5G, el informe augura un cambio en la generación de contenido y la fabricación de dispositivos, que estarán más centrados en los usuarios asiáticos. De los 10 principales mercados de crecimiento de smartphones en los próximos cinco años, siete están en Asia. China e India son los más grandes, en virtud del tamaño de su población, pero países como Indonesia y Vietnam también tendrán un gran número de personas que acceden a Internet a través de sus teléfonos.

Hatt explica que la mayoría de estos usuarios no hablan inglés, son jóvenes, se sienten atraídos por la cultura local y no tienen un PC. “En este sentido, Netflix y su intención de dominar el mundo no deben darse por sentados. Hay una serie de productores locales en India, Indonesia y África subsahariana que aprovechan esta demanda local. MTN y Turkcell son buenos ejemplos”, explica el investigador.

El hogar inteligente

No todo son smartphones. China tiene la mayor proporción de dispositivos conectados en el hogar, seguido de lejos de Estados Unidos y Europa. El informe divide la casa inteligente en tres categorías: altavoces inteligentes, medios de comunicación y entretenimiento y otro tipo de dispositivos como electrodomésticos.

Pese a las recientes polémicas por los programas de escuchas de compañías como Amazon o Google, la venta de altavoces inteligentes no para de aumentar. Mientras que en 2017 solo el 3% de los hogares españoles contaba con este tipo de dispositivos, en 2018 el porcentaje aumentó al 5% y en 2019, al 13%. La adopción es notablemente mayor en EE UU (27%) y China (33%). El informe achaca el crecimiento a la caída de los precios y la sencillez de los casos de uso.

Sin embargo, la mayoría de los consumidores todavía usa altavoces para funciones básicas como escuchar música o configurar recordatorios. La falta de utilidad, seguida del coste y la preocupación por la privacidad, es la principal razón por la que los usuarios no adquieren un altavoz inteligente. De hecho, todavía hay muy pocos clientes que los utilicen para otras opciones como controlar dispositivos domésticos o realizar compras en línea. Esto refleja, según el informe, la necesidad de que terceros desarrollen funciones más complejas para los altavoces.

En la categoría de entretenimiento destacan los televisores inteligentes. En China, el 58% de los hogares cuenta con una smart TV, una cifra notablemente alta comparada con el 35% de Estados Unidos y el 29% de Europa. Otros dispositivos como las bombillas conectadas o las alarmas antirrobo tienen una adopción menor —por debajo del 20%— tanto en los hogares de China como de EE UU y Europa.