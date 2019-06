Cronología del ‘caso Huawei’: de la detención de su directora ejecutiva a la última palabra de Trump

Los propietarios, trabajadores y usuarios de Huawei comienzan a respirar tranquilos tras meses de incertidumbre. El veto de Estados Unidos a la compañía, una de las consecuencias más visibles para los consumidores de la guerra comercial que libran el país norteamericano y China, se alivia al anunciar Trump que las empresas norteamericanas podrán suministrar bienes a las tecnológicas chinas. El principio de acuerdo surge tras la reunión que Donald Trump ha mantenido con su homólogo chino, Xi Jinping, en la cumbre del G20 en Osaka (Japón). De momento, las grandes compañías tecnológicas norteamericanas como Google o Qualcomm no han anunciado si retoman sus suministros al gigante asiático.

Esta es una breve cronología de la crisis de la principal marca de telefonía china, que también amenazaba a otras empresas chinas, como Tencent o ZTE, sobre la que ya pendió una amenaza similar el año pasado, y que hunde sus raíces en la desconfianza y acusaciones contra los gigantes asiáticos por parte de sus competidores estadounidenses. En concreto, Huawei ya había acusado a EE UU de emplear "armas políticas" para excluirlos del mercado estadounidense.

2018

1 de diciembre. Las autoridades de Canadá detienen en Vancouver a la directora financiera e hija del fundador de Huawei, Meng Wanzhou, a instancias de EE UU, que la acusa de infringir las sanciones de EE UU sobre Irán.

2019

28 de enero. El Departamento de Justicia de EE UU acusa al conglomerado de Huawei y a su directora ejecutiva, Wanzhou Meng, de 23 cargos, que incluyen los de fraude, y de robo de tecnología y de información confidencial.

9 de marzo. Huawei responde a las acusaciones de espionaje con una demanda contra EE UU. En un tribunal federal en Texas, su sede en EE UU, demanda que se anule parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, que Trump firmó en agosto de 2018. Alega que la normativa castiga a un grupo contra el que no se ha dictado ninguna sentencia de culpabilidad.

16 de mayo. La acusación de espionaje contra Huawei toma forma de decreto presidencial. Trump se vale de su potestad para regular el comercio cuando la seguridad nacional está comprometida y firma una orden ejecutiva que insta a las empresas a las empresas norteamericanas a dejar de proveer bienes o servicios a algunas empresas extranjeras, entre ellos los suministros de software y de hardware estadounidenses que incorporan los productos chinos.

19 de mayo. Google lleva a la práctica la orden ejecutiva y anuncia que dejará de actualizar su sistema operativo, Android, a los clientes de teléfonos Huawei. En términos concretos, la decisión limita las prestaciones de los teléfonos, que tendrían que funcionar con la versión de código abierto del sistema cuando no los condenarían directamente a la obsolescencia. A ese anuncio se añade otro que puede disuadir a futuros compradores: los nuevos modelos de Huawei no incorporarán las populares aplicaciones de Google de correo electrónico (Gmail), tienda de apps (Play Store) o cartografía (Google Maps). También por esas fechas, Microsoft elimina de su tienda los portátiles de Huawei que se sirven de su sistema operativo, Windows, publica el portal de información tecnológica The Verge.

20 de mayo. EE UU suaviza la amenaza: Trump aplaza tres meses, hasta agosto, el veto efectivo contra Huawei. La agencia Bloomberg publica que los grandes fabricantes de chips cortan el suministro a Huawei. En la lista se incluyen Intel, Qualcomm, Xilinx y Broadcom. Dos días después, el fabricante de chips británico ARM suspende sus negocios con Huawei, según revela la BBC.

1 de junio. China sube sus aranceles a las importaciones desde EE UU. Responde a la lista negra estadounidense con la amenaza de una propia contra las empresas extranjeras que considere "no fiables".

29 de junio. Tras intercambiar en los últimos días mensajes que apuntan a una tregua con China, Trump levanta el veto a Huawei después de verse durante casi una hora y media con Xi Jinping en la reunión del G20 en Osaka (Japón). "Hemos acordado que las empresas estadounidenses puedan vender productos a Huawei", zanja al terminar el encuentro.