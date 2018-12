Canadá anuncia la detención de la directora financiera de Huawei

Canadá ha anunciado este miércoles que Wanzhou Meng, directora financiera de la marca china de móviles Huawei e hija del director de la compañía, fue detenida en Vancouver el pasado 1 de diciembre por violar presuntamente las sanciones de Estados Unidos sobre Irán. Su arresto ha provocado la reacción del Gobierno chino, que ha exigido su liberación inmediata, y amenaza con poner en peligro el reciente encauzamiento de la relación comercial entre Washington y Pekín tras el reciente intercambio de aranceles, que han puesto en jaque las perspectivas de crecimiento global.

Washington ya ha solicitado la extradición de Wanzhou Meng, pero los detalles del caso se mantienen en secreto por orden judicial. El diario The Globe and Mail, que adelantó la noticia de la dentención, asegura que el arresto está ligado a una supuesta violación de las sanciones contra Teherán. Al parecer, Huawei pudo enviar productos elaborados en suelo estadounidenses al país de golfo Pérsico, rompiendo con ello las normativas vigentes de exportación que lo impiden. En abril, The Wall Street Journal ya había informado de que el Departamento de Justicia de EE UU había abierto una investigación sobre este asunto.

En los últimos meses, distintos Gobiernos, entre ellos el estadounidense, han manifestado sus preocupaciones por la información que podría obtener Pekín a través de los productos y servicios de Huawei. La compañía ha negado en distintos momentos cualquier implicación del régimen en sus operaciones.

La firma china ha publicado un comunicado en el que sostiene que Wanzhou Meng fue arrestada cuando hacía escala en el aeropuerto de Vancouver. “La compañía recibió muy poca información sobre los cargos y no tenía conocimiento de delito alguno por parte de la señora Meng. Huawei confía en que los sistemas de justicia de Canadá y Estados Unidos llegarán a una conclusión justa”, menciona el documento. Por su parte, la Embajada china en Ottawa se pronunció sobre este asunto a través de su página web, solicitando que las autoridades canadienses y estadounidenses corrijan cualquier irregularidad en la detención y liberen a Wanzhou Meng. “Seguiremos de cerca el desarrollo de este problema y tomaremos todas las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos chinos”, añade el mensaje.

Wanzhou Meng, nacida en 1972, es directora financiera de Huawei desde 2011 y vicepresidenta de su consejo de administración. Además es hija de Ren Zhengfei, el ingeniero que fundó Huawei en 1987 y que ocupa actualmente el puesto de consejero delegado. Este jueves tendrá una audiencia ante el juez donde sabrá si recupera su libertad bajo fianza o si aguarda el desarrollo del proceso judicial en prisión. En una jornada marcada por las turbulencias bursátiles de las dos últimas sesiones, los principales índices asiáticos se veían lastrados por el temor de los inversores por que el arresto de Wanzhou Meng pueda poner en jaque el reciente principio de entendimiento entre Washington y Pekín para poner fin a su batalla arancelaria.



En 2017, la empresa china tuvo ganancias netas por cerca de 7.300 millones de dólares estadounidenses (unos 6.400 millones de euros). En el segundo trimestre de este año desbancó a Apple como la segunda empresa que más móviles vende por detrás de la surcoreana Samsung. En volumen de negocio, Huawei -a pesar de haberse convertido en un gigante mundial del sector tecnológico- sigue todavía lejos de ambas.