El primer día con 5G: descargas vertiginosas y mejoras en videojuegos ‘online’

Madrid es una una de las 15 ciudades españolas escogidas por Vodafone para lanzar este sábado su primer servicio comercial de conexión ultrarrápida, el 5G. Entre turistas fotografiándose junto a la estatua del Oso y el Madroño y personas disfrazadas de Mario Bros, Chucky o Bart Simpson intentando llamar su atención, EL PAÍS ha comprobado en plena Puerta del Sol qué posibilidades se abren con esta nueva tecnología. Las pruebas se han realizado con el Xiaomi Mi MIX 3 5G y el LG V50 ThinQ5G. Estos terminales son junto al Samsung Galaxy S10 5G los tres smartphones compatibles con la nueva red de Vodafone.

Test de velocidad de un 'smartphone' de Xiaomi conectado a la red 4G (izquierda) y 5G (derecha)

En la parte superior derecha de la pantalla de estos móviles se indica que están conectados a la red 5G. Las conexiones son 10 veces más veloces que las 4G actuales, pero en el futuro se alcanzarán velocidades 250 veces superiores. Al hacer una prueba de velocidad con ambas redes, la diferencia es notable. Cuando el smartphone de Xiaomi se conecta al 5G, alcanza los 840 megabytes por segundo. Al forzar al teléfono a conectarse a la red 4G, tan solo alcanza los 90 megabytes por segundo.

Esta diferencia se nota sobre todo a la hora de descargar grandes archivos. Por ejemplo, películas de plataformas como Netflix o Amazon Prime Video. Para comprobarlo, se ha escogido en esta última plataforma el filme Asterix en América y se ha puesto a descargar en dos teléfonos a la vez —uno con 4G y otro con 5G—. El smartphone conectado al 5G tan solo tarda entre 8 y 10 segundos. Justo cuando acaba, la descarga en el otro terminal solo va por el 7%. Finalmente, tarda más de dos minutos.

No obstante, la diferencia es insignificante a la hora de ver los contenidos en streaming en las mismas plataformas. Esto se debe, según ambos expertos, a que las compañías tienen ya sistemas muy eficientes para dar una buena experiencia al usuario con 4G y evitar que se les pare el vídeo. Tampoco se aprecia en Twitch, la plataforma de streaming por excelencia para jugadores de videojuegos. Este periódico ha abierto en dos teléfonos conectados a las redes 4G y 5G la retransmisión de una partida de Fortnite. En ambos dispositivos se puede ver de forma sincronizada cómo una mujer corre y construye estructuras de madera con un hacha. En Youtube, al visualizar un vídeo con calidad 8K en el que se muestran paisajes y costumbres de Bulgaria, la carga es prácticamente inmediata, aunque solo ligeramente más rápida a la de un móvil conectado a una red 4G.

La descarga de aplicaciones, en general, también es muy rápida. Tan solo tarda entre uno y tres segundos en descargar de la Play Store apps como Office, LinkedIn o Waze. La actualización de aplicaciones como Instagram o Facebook es prácticamente inmediata. Al realizar una videollamada con WhatsApp, la imagen se ve ligeramente pixelada. Pero Juan de Miguel, responsable de la optimización de red de Vodafone, señala que no tiene que ver con la red 5G, sino con que las compañías adaptan las apps a los usuarios para que puedan usarlas: “Es la propia aplicación la que tiene que estar adaptada a los ratios. A partir de ahora, tendrán que hacer las adaptaciones oportunas para que si tienes 5G, te llegue el ratio de vídeo que mejor puedas manejar”.

Pese a que la nueva red permite hacer descargas a una velocidad vertiginosa, la diferencia no es tan abismal cuando se trata de subir archivos a la nube. Por ejemplo, a plataformas como Google Drive. De Miguel sostiene que nunca se va a tener un upload peor que el que se tiene con la red 4G, pero la experiencia no es del todo diferencial. Además, el envío de grandes archivos en algunos casos también está limitado por las propias aplicaciones. Por ejemplo, Gmail no permite enviar un archivo mayor de 25 MB.

El presidente de Vodafone España, Antonio Coimbra, durante la presentación, este lunes, de los servicios 5G de la compañía en España. Paco Campos EFE

La velocidad de las conexiones 5G varían en diferentes lugares. Mientras que en plena Puerta del Sol se superan los 800 megabytes por segundo, al entrar en la tienda de Vodafone, subir una planta y hacer la misma prueba, llega aproximadamente a los 500. La banda desplegada por Vodafone tiene menos penetración en interiores. El 5G es compatible con el 4G, por lo que el terminal cambia automáticamente de una tecnología a otra apareciendo el símbolo de uno u otro en el extremo superior derecho de la pantalla. En algunos puntos, tanto en la Puerta del Sol como en la tienda, la conexión cambia a 4G.

Además, estos primeros lanzamientos se realizan a medio gas, con el estándar Non Stand Alone, que en realidad es una adaptación al 4G. No será hasta a partir de 2021 cuando el 5G empiece a funcionar a pleno rendimiento y hasta 2025 cuando estará operativo en la mayores poblaciones.

Mejora en videojuegos ‘online’

Con el 5G, la latencia o tiempo de respuesta se reducirá hasta 5 milisegundos, lo que permitirá una mejora notable en los videojuegos online. La latencia es el tiempo que tarda un dispositivo en ejecutar una orden desde que se le manda la señal. Cuanto más baja, más rápida será la reacción del aparato que accionemos a distancia.

Cartel del evento Emilio Naranjo EFE

Para los jugadores de videojuegos es fundamental tener una buena conexión a la hora de participar en torneos en directo y chatear entre ellos de forma simultánea. Sobre todo, teniendo en cuenta que en títulos como Clash Royale, PlayerUnknown's Battlegrounds o Brawl Stars cada segundo puede ser determinante. “Con una red con una latencia muy alta puede que alguien te dispare y te enteres hasta cinco segundos después”, señala Joaquín López Benavente, ingeniero de optimización.

Este periódico ha probado el juego de coches Cazando el horizonte. El tiempo de respuesta en este caso ha sido inmediato. No obstante, la experiencia también ha sido positiva al jugar conectado a la red 4G. En ocasiones, da la sensación de que el juego tarda un poco en cargar, pero apenas es apreciable. “Los juegos de hoy deben funcionar bien con 4G. Pero mañana alguien inventará un juego para el que se necesitará 5G porque los requerimientos de latencia serán más exigentes”, cuenta De Miguel.

Cazando el horizonte es un juego de Hatch, una plataforma finlandesa de juegos en la nube para redes 5G con la que Vodafone ha afirmado un acuerdo en exclusiva. Esta alianza permitirá a los usuarios jugar de forma instantánea, sin descargas o anuncios que interrumpan el juego. El catálogo de Hatch incluye en la actualidad más de 160 juegos en el móvil. Entre los títulos destacados disponibles en la versión premium están Space Invaders, Sonic The Hedgehog, Monument Valley, Hitman GO o Angry Birds.

El impacto que el 5G promete en los videojuegos y la gran velocidad de descarga ya ha llamado la atención de algunos usuarios. Hay clientes que se han acercado a la tienda de Vodafone en la Puerta del Sol en la última semana para preguntar por los modelos compatibles con la red 5G, según explican sus trabajadores. En las próximas semanas la compañía tiene pensado realizar en esta tienda demos en las que se muestre qué beneficios se abren con esta nueva tecnología.