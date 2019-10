Las ventas del campo español a EE UU caerán al menos un 12% por los nuevos aranceles

El Banco de España estima que el aumento de aranceles a productos agroalimentarios españoles anunciado por parte de Estados Unidos, desde el 3,5% actual hasta el 25%, implicará un descenso de las ventas de estos productos a la economía norteamericana de al menos un 12%, equivalente al 0,01% del PIB. Así se desprende del artículo analítico Las medidas proteccionistas arancelarias y las exportaciones de bienes españolas, elaborado por el organismo supervisor ante el repunte de las tensiones proteccionistas globales que están incrementando los aranceles y "dañando la evolución del comercio internacional". Unos daños de los que no se libra el sector exterior de la economía española.

El análisis señala que un incremento de los aranceles "afecta negativamente tanto a las posibilidades de exportación como, de manera persistente, a los valores exportados". De acuerdo con las estimaciones del Banco de España, un aumento del 1% de los aranceles a la importación impuestos por otro país para un producto español implica una reducción de las exportaciones nominales de alrededor del 0,6%.

La Administración de Donald Trump anunció a principios de mes un incremento hasta el 25% de los aranceles que se aplican a un conjunto de productos agroalimentarios procedentes de la Unión Europea, entre los que se encuentran el aceite, los quesos o el vino españoles. Los nuevos recargos se aplicarán a partir de este viernes y estarán vigentes durante un año. También afectarán a las aeronaves civiles de fabricación europea, cuya exportación a EE UU se gravarán con un 10%.

La decisión estadounidense se ampara en la resolución por parte del panel de arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tras una disputa por subsidios que algunos Estados de la UE dieron a la aviación civil. Por ello, el organismo autorizó a EE UU a imponer contramedidas a la Unión por valor de 6.800 millones de euros, afectando a España por un valor en torno a 790 millones de euros. Bruselas respondió que responderá con medidas similares una vez que se resuelva próximamente en la OMC otra disputa análoga por las ayudas públicas de Estados Unidos a su sector aeronáutico.

Otros factores

Los resultados del análisis del Banco de España revelan que los aumentos de las barreras arancelarias tienen un impacto "adverso y potencialmente persistente" sobre la capacidad exportadora de la economía española. Según el supervisor, el aumento de aranceles implicará un descenso de las ventas de los productos agroalimentarios españoles a la economía norteamericana de al menos el 12%. Eso equivale al 0,01% del PIB, en función del peso de esas exportaciones en el total de las ventas españolas de bienes al resto del mundo (0,3%).

No obstante, los autores del informe matizan que las estimaciones no incorporan efectos no lineales relacionados con la magnitud del ascenso de los aranceles y, en el caso de un hipotético Brexit sin acuerdo, con el profundo cambio institucional que supondría el abandono de la zona de libre comercio por parte de la economía británica. En cualquier caso, subraya la importancia de los acuerdos comerciales recientemente alcanzados por la UE con Japón, Canadá y Mercosur, que suponen la eliminación de aranceles en más del 90% del intercambio de bienes con estas regiones, a las que, en conjunto, se destina cerca del 3% de las exportaciones de bienes españolas.