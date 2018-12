Si te toca el Gordo, conviértete en inversor y multiplica tu dinero

Imagínalo un instante: 322.000 euros que de repente entran en tu bolsillo, de un día por otro. Acabas de ganar el primer premio de la Lotería de Navidad y, tras descontar los impuestos, este es el dinero con el que te quedas. Y ahora, ¿qué hacer con todo aquello? ¿Dejar el trabajo? ¿Satisfacer un gran capricho? ¿Cubrir necesidades? “Cuanto más pequeña sea la recompensa, más se tiende a tapar agujeros y, al contrario, a mayor cantidad de dinero, más opciones hay de utilizarlo como inversión para conseguir otros ingresos”, especula el experto de finanzas del comparador bancario iAhorro, Antonio Gallardo.

Así que, si ganar el Gordo no te permitiera aún retirarte del mundo laboral y vivir del cuento (no lo flipes tampoco), estas son cinco ideas para seguir aprovechando del premio por el resto de tu vida. No te olvide de ellas si te tocara. Nunca se sabe. ¡Y suerte!

Cuentas corrientes y depósitos

De acuerdo, hay que admitirlo: la rentabilidad de estos productos está por los suelos. Pero tú tienes un perfil conservador, ¿verdad? Huyes del riesgo que caracteriza inversiones más complejas, así que poner tu dinero en una cuenta corriente o en un depósito no te vendría tan mal. Eso sí, sé lo más activo posible en su gestión, “para conseguir el mayor rendimiento”, sugiere Gallardo.

“Yo destinaría alrededor de un 30% del Gordo en estos activos líquidos como colchón, para utilizarlo en la eventualidad de tener necesidades urgentes que cubrir y evitar deshacerme de otros activos, lo que podría conllevar pérdidas”, afirma este experto. El error sería tener todo el premio guardado en ellos o no negociar un interés superior. Al fin y al cabo, el 30% de 322.000 euros son casi 100.000 euros… No te amedrentes, esta es tu baza.

Fondos de inversión de renta fija o garantizados

Asume ahora un pequeño riesgo y dedica otro 20% del primer premio del sorteo de Navidad en fondos de inversión de renta fija por al menos tres o cinco años, o fondos garantizados hasta que caduque la garantía, para conseguir ganancias a medio plazo.

“Si realmente el ganador tuviera un perfil muy conservador, le diría que invirtiera algo más en estos productos, con el propósito de buscar beneficios del 2% o 3%, lo que le permitiría compensar la pérdida de poder adquisitivo” por la progresión del IPC, señala Gallardo. De todas formas, este experto aconseja diversificar. “No invertir todo solo en uno o dos fondos y consultar a varias entidades financieras, más allá de su propio banco”, es la sugerencia para cualquiera que invirtiera en estos productos.

Fondos de renta variable, acciones

¿Un 25% o 30% del Gordo en renta variable, en acciones? Sí, según Gallardo, y para buscar rentabilidades más altas. Pero a una condición, fundamental: “que sea a largo plazo, ya que, a corto, es una inversión que puede sufrir fuertes fluctuaciones”, avisa. Pues, olvídate de este dinero durante un buen rato, al menos 10 o 15 años, puesto que no podrás usarlo para emergencias.

“Todos deberían, en una mayor o menor proporción, dedicar algo en inversión de riesgo”, asegura este experto, aunque, en el caso de sufrir mucho el vértigo, aconseja que sea pequeña. Y siempre, y de forma aún más contundente que con la renta fija, diversificar la cartera y solicitar la ayuda de un buen asesor.

Planes de pensiones

Cualquiera que sea su perfil, amante del riesgo o desconfiado, el ganador del primer premio de la Lotería de Navidad debería destinar “un 10% a planes de pensiones, y reservar otro 10% para aportaciones posteriores”, en palabras de Gallardo. De esta forma, aprovecharía los beneficios fiscales que se aplican a los ingresos a este tipo de productos, hasta el límite de 8.000 euros al año.

Recuerda que deberás adecuar la inversión a tus circunstancias, como el resto de ahorros y los años que le quedan para la jubilación, y, una vez más, variarla a través de varios planes o productos análogos.

Vivienda

El mercado inmobiliario es claramente alcista en este momento, y el 10% de los españoles que tienen intención de comprar una vivienda lo haría ahora con el objetivo de invertir, según una encuesta de la agencia on line casaktua. Es una buena opción para el ganador del Gordo, pero solo como alternativa a los productos de mayor riesgo. “La vivienda está sujeta a oscilaciones de precios con cambios bruscos de oferta y demanda, por lo que se puede tardar mucho en vender, aunque sea en pérdida, como ocurrió tras la última crisis”, explica Gallardo.

Por los límites en su liquidez, que depende de las circunstancias del mercado, y por las diferencias en su rentabilidad según la zona geográfica en la que se ubique (no es lo mismo tener un piso en el centro de Madrid que en un pueblo), la inversión en vivienda requiere prudencia. Por ello, Gallardo recomienda “tomarse su tiempo” para analizar a fondo el mercado. Y, si se quiere invertir a través de fondos inmobiliarios, socimi o empresas fintech, “buscar un mercado secundario en el que eventualmente revender las participaciones en estos proyectos, para no tener problemas de liquidez”.