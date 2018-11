Dcoop se saca un conejo de la chistera para burlar a Trump

Las estimaciones del presidente de Dcoop, Antonio Luque, en relación con la aceituna, coinciden con lo sucedido en el mercado del aceite de oliva. A corto plazo espera que las ventas de aceituna negra de mesa española del grupo se puedan incrementar pero, sobre todo, de las 26 entidades socias de la cooperativa cuya actividad, ingresos y rentabilidad dependen cada vez más de la evolución de los mercados exteriores.

Para Luque, esta estrategia no va a ser flor de un día. El directivo no teme que las autoridades norteamericanas vayan a responder imponiendo igualmente nuevos aranceles a la aceituna verde. En su opinión, el impulso de las medidas arancelarias contra la aceituna negra de mesa fue acometido por los dos grandes del sector, uno de ellos hoy socio y con los mismos intereses. Por otra parte, entiende que en este momento otros grupos en el mismo sector norteamericano no tendrían capacidad para llevar a cabo otra ofensiva contra la aceituna negra.