El Banco de España considera “suficiente” la revisión del PIB debida al ‘procés’ en Cataluña

La revisión del crecimiento económico de España debida a la influencia del procés en Cataluña es "suficiente", según ha afirmado el gobernador del Banco de España, Luis María Linde de Castro, este miércoles en un debate económico en Moscú. "Podemos equivocarnos. (…) Es una evaluación difícil, pero creemos que hemos considerado la evolución más probable del llamado procés y, hasta donde podemos apreciar, la revisión que hemos hecho es suficiente", ha dicho Linde, que participaba en un diálogo sobre las "actividades de los bancos centrales, proteccionismo y globalización" en el marco del foro anual Gaidar.

El Banco de España ha rebajado una décima el pronóstico de crecimiento del PIB español para el periodo 2018-2019, lo que supuso la reducción de 2,5% a 2,4% en la estimación para 2018 y de 2,2% a 2,1% en el incremento inicialmente calculado para 2019.

"No hay duda de que esta situación tendrá un impacto en el crecimiento del PIB este año y el año próximo (…). El impacto será negativo, pero no muy importante. Pero el futuro es difícil de predecir", ha señalado. "Para hacer este tipo de cálculos hay que aceptar la hipótesis sobre los costes de ese procés y es algo que no sabemos, y tomamos la evaluación a medio término", ha comentado Linde, al ser interpelado tras concluir el diálogo. El alto funcionario declinó responder a una pregunta sobre cual sería la peor y la mejor variante de las evaluaciones de la influencia de la situación de Cataluña en el PIB español. Según el informe publicado por el Banco de España en diciembre "en el escenario central se ha supuesto que el nivel de incertidumbre registrado en los últimos meses (de 2017) remitirá durante la primera parte de 2018".

Junto con otros expertos internacionales, el funcionario español se entrevistó con el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, y, al igual que otros de sus colegas, se vio muy sorprendido por el interés que las criptomonedas despiertan entre los políticos, economistas y financieros rusos. En opinión de Linde, "parte del problema" en relación a las criptodivisas se debe a que "llamamos monedas a lo que en realidad son unos activos muy especiales, sin impuestos, sin amortizaciones, sin intereses, con unas características muy particulares y muy arriesgados".

El gobernador ha dicho no creer que el bitcoin y las divisas virtuales que utilizan la tecnología blockchain puedan amenazar el sistema bancario. "No creo que haya ninguna razón para que desaparezcan los bancos centrales", manifestó el gobernador, según el cual hay que "separar los aspectos técnicos" del blockchain, cuyo potencial de avance tecnológico está aún por ver, de los "muy arriesgados, incontrolados y bastante misteriosos activos".

El foro Gaidar es un evento anual organizado en Moscú por la Academia Rusa de Economía y Administración Púbica adjunta al presidente de Rusia y por el Instituto de Política Económica bautizado con el nombre del artífice de las primeras reformas en la Rusia postsoviética. El diálogo en el que participaba Linde estaba moderado por la directora adjunta del Banco Central de Rusia, Ksenia Yudaeva. El español despertaba especial curiosidad entre los expertos rusos por haber formado parte del equipo pionero que en 1973, todavía en vida de Francisco Franco, abrió la primera misión comercial permanente española tras la guerra civil en la capital de la Unión Soviética. Aquello, dijo Linde a Yudaeva, pertenecía a "otra era geológica".