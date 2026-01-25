‘Los domingos’ coge carrerilla hacia los Goya tras ganar en los premios Feroz 2026

Los galardones de la prensa especializada entregan cinco trofeos al drama de Alauda Ruiz de Azúa y eligen a ‘Yakarta’ como mejor serie de drama y ‘Poquita fe’ como mejor serie de comedia

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, ha ganado en la 13ª edición de los premios Feroz, otorgados este sábado por la noche en Pontevedra por la asociación de la prensa especializada, cinco trofeos, los de mejor película, dirección, guion, actriz protagonista (Patricia López Arnaiz, que ya acumula cuatro feroces) y actriz secundaria (Nagore Aranburu), subrayando su papel de favorita para los premios Goya del próximo 28 de febrero. Ruiz de Azúa celebró esta panoplia de premios, calificándola de “milagro laico”. Y leyó un texto de Leila Guerriero sobre la película: “Nadie escucha a nadie, nadie comprende a nadie. Ese es el corazón del daño. Esa es la época en la que vivimos”.

Javier Cámara ganó un justísimo galardón a mejor protagonista en serie por su poliédrico Joserra en Yakarta, una aproximación al dolor que esconde mucha gente que también ganó mejor guion. En ese momento, Diego San José recordó con chispa cómo la ofuscación de un profesor de gimnasia le convenció de que lo suyo es la criatura. Cuando recogió, finalmente, el de mejor serie dramática, San José resumió su trabajo como “la historia de un padre que busca una hija, y una hija que busca un padre”.

Javier Cámara, mejor protagonista de serie con 'Yakarta'. Brais Lorenzo (EFE)

En serie de comedia, ganó la segunda temporada de Poquita fe, que además vio cómo Esperanza Pedreño, como mejor actriz protagonista, y Julia de Castro, mejor secundaria, se llevaron los premios en sus categorías.

En cine, la pareja de habitación de Maspalomas, Jose Ramon Soroiz y Kandido Uranga, ganó en mejor actor principal y mejor secundario, respectivamente. Sirât se llevó los trofeos a mejor música y mejor tráiler. Y La cena, de Manuel Gómez Pereira, obtuvo el Feroz a mejor película de comedia. Finalmente, el premio Arrebato a mejor obra de ficción lo ganó Ciudad sin sueño, el impetuoso filme que Guillermo Galoe ha filmado en la Cañada Real y con los habitantes de la Cañada Real, impulsando y liberando su mirada.

Jose Ramon Soroiz, con su Feroz a mejor protagonista en cine por 'Maspalomas'. Lavandeira Jr. (EFE)

En televisión, cerró el palmarés Secun de la Rosa como mejor secundario por su Leonardo Dantés en Superestar.

Brillaron Albert Serra con su discurso al recoger su premio Arrebato de No Ficción por Tardes de soledad, alabando cómo su documental huye de cualquier camino establecido y de esquemas informatizados; la Feroz de Honor Marta Fernández-Muro, al rememorar su devenir artístico; la reivindicación de las actrices María Castro y Marta Costa, de La promesa, de las series diarias en televisión en abierto; el guionista Eduard Sola pidiendo que no se nos olvide quién escribe series y películas: seres humanos, y no máquinas o plataformas digitales. A Sola le quedó el placer de entregar a Ruiz de Azúa el premio a mejor guion: ambos están coescribiendo una serie sobre OnlyFans.

Julia de Castro, mejor actriz de reparto de serie por 'Poquita fe'. BRAIS LORENZO (EFE)

La gala dejó un sabor agridulce: reunió a un montón de estrellas del audiovisual que llegaron a Galicia a pesar de la borrasca Ingrid, y supo medir y resaltar diversas reivindicaciones. A cambio, hubo numerosos y delirantes problemas de sonido ambiente (se oía a los presentadores en las entradas y salidas de escenario) y una extraña realización televisiva que no solía escoger los planos adecuados. También contó con un guion con colmillo que ni algunos presentadores supieron defender, ni algunos mencionados aceptar.