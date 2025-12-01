La revista ‘Cahiers du cinéma’ elige ‘Tardes de soledad’ de Albert Serra como película de 2025

El filme, un documental sobre el torero peruano Andrés Roca Rey, causó controversia al ser considerado una defensa de la tauromaquia. En la lista le siguen películas de Paul Thomas Anderson o Nadav Lapid

La mítica revista de cine francesa Cahiers du cinéma ha elegido la película Tardes de soledad, del catalán Albert Serra, como mejor película de 2025. Le siguen Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, y Yes!, de Nadav Lapid, además de otras nuevas obras de Kleber Mendonça Filho, Richard Linklater o Christian Petzold. Serra ya había aparecido en esa lista en 2022 con el filme Pacifiction.

Tardes de soledad es un documental sobre el torero peruano Andrés Roca Rey, ganador de la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián y muy polémica al considerarla los sectores antitaurinos como una defensa del maltrato animal que esconde la tauromaquia. Serra rodó durante tres años distintas faenas taurinas de los matadores Andrés Roca Rey y Pablo Aguado, aunque al final las apariciones de este segundo se cayeron del metraje. En el filme se muestra la sangre y la arena, los estertores y agonías de los morlacos, pero también la vida íntima del toreo, la preparación del traje de luces, los momentos previos a las faenas o los viajes en el minibús con la cuadrilla. Por su implicación con el toreo al director le fue concedido el Premio Nacional de Tauromaquia.

Imagen de 'Tardes de soledad', de Albert Serra. Andergraun Films

“Soy aficionado a los toros”, dijo Serra en una entrevista con este periódico, donde además señaló su gusto por el libro de Manuel Chaves Nogales sobre Belmonte y obras sobre toros de otros autores como Michel Leiris o Georges Bataille. “Aunque mi opinión importa poco cuando se hace un filme como Tardes de soledad", añadió, “ante esas protestas que pedían la retirada del filme, pienso que es infantil y ridículo. Es una obra de arte. La película es una obra cerrada en sí misma y todo tiene su razón de ser desde el punto de vista estético. No me interesan las causas ni la ideología, solo el cine. También sé que el cine amplifica la realidad. Yo construyo desde la honestidad”.

Hasta ahora, a juicio de Serra, mostrar la tauromaquia en el cine era “imposible” por la falta de la tecnología adecuada, como micrófonos inalámbricos con baterías de larga duración. “Todo lo anterior ha sido demasiado esquemático o superficial. O grotesco. Con estas cámaras, con esta búsqueda de algo interesante, al menos encontramos algo. A mí en el fondo la realidad no me importa. Me interesa cuando con las imágenes de la corrida, de Roca Rey y de su cuadrilla, el espectador acaba un poco hipnotizado. Cuando la imagen provoca fantasía y hace soñar”, dijo Serra.

No le quiere quitar Serra la crueldad a las corridas. “Es que forma parte de ello. Mostrar este equilibrio era necesario. A mí, esa muerte, que provoca mucha controversia, me parece hasta poética”, sentenció.

Cahiers du Cinéma, uno de los medios de referencia del cine mundial, fue creada en 1951 por, entre otros, el influyente crítico André Bazin, y pocos años después se convirtió en la biblia del cine de autor y el caldo del cultivo de la nouvelle vague, el movimiento de vanguardia liderado por algunos autores como François Truffaut o Jean-Luc Godard.