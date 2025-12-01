Ir al contenido
_
_
_
_
Cine
cine

La revista ‘Cahiers du cinéma’ elige ‘Tardes de soledad’ de Albert Serra como película de 2025

El filme, un documental sobre el torero peruano Andrés Roca Rey, causó controversia al ser considerado una defensa de la tauromaquia. En la lista le siguen películas de Paul Thomas Anderson o Nadav Lapid

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La mítica revista de cine francesa Cahiers du cinéma ha elegido la película Tardes de soledad, del catalán Albert Serra, como mejor película de 2025. Le siguen Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, y Yes!, de Nadav Lapid, además de otras nuevas obras de Kleber Mendonça Filho, Richard Linklater o Christian Petzold. Serra ya había aparecido en esa lista en 2022 con el filme Pacifiction.

Tardes de soledad es un documental sobre el torero peruano Andrés Roca Rey, ganador de la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián y muy polémica al considerarla los sectores antitaurinos como una defensa del maltrato animal que esconde la tauromaquia. Serra rodó durante tres años distintas faenas taurinas de los matadores Andrés Roca Rey y Pablo Aguado, aunque al final las apariciones de este segundo se cayeron del metraje. En el filme se muestra la sangre y la arena, los estertores y agonías de los morlacos, pero también la vida íntima del toreo, la preparación del traje de luces, los momentos previos a las faenas o los viajes en el minibús con la cuadrilla. Por su implicación con el toreo al director le fue concedido el Premio Nacional de Tauromaquia.

“Soy aficionado a los toros”, dijo Serra en una entrevista con este periódico, donde además señaló su gusto por el libro de Manuel Chaves Nogales sobre Belmonte y obras sobre toros de otros autores como Michel Leiris o Georges Bataille. “Aunque mi opinión importa poco cuando se hace un filme como Tardes de soledad", añadió, ante esas protestas que pedían la retirada del filme, pienso que es infantil y ridículo. Es una obra de arte. La película es una obra cerrada en sí misma y todo tiene su razón de ser desde el punto de vista estético. No me interesan las causas ni la ideología, solo el cine. También sé que el cine amplifica la realidad. Yo construyo desde la honestidad”.

Hasta ahora, a juicio de Serra, mostrar la tauromaquia en el cine era “imposible” por la falta de la tecnología adecuada, como micrófonos inalámbricos con baterías de larga duración. “Todo lo anterior ha sido demasiado esquemático o superficial. O grotesco. Con estas cámaras, con esta búsqueda de algo interesante, al menos encontramos algo. A mí en el fondo la realidad no me importa. Me interesa cuando con las imágenes de la corrida, de Roca Rey y de su cuadrilla, el espectador acaba un poco hipnotizado. Cuando la imagen provoca fantasía y hace soñar”, dijo Serra.

No le quiere quitar Serra la crueldad a las corridas. “Es que forma parte de ello. Mostrar este equilibrio era necesario. A mí, esa muerte, que provoca mucha controversia, me parece hasta poética”, sentenció.

Cahiers du Cinéma, uno de los medios de referencia del cine mundial, fue creada en 1951 por, entre otros, el influyente crítico André Bazin, y pocos años después se convirtió en la biblia del cine de autor y el caldo del cultivo de la nouvelle vague, el movimiento de vanguardia liderado por algunos autores como François Truffaut o Jean-Luc Godard.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

son cuatro portadas de Cahiers du Cinéma de distintas épocas

‘Cahiers du Cinéma’ entra en el siglo XXI

Gregorio Belinchón | Madrid

Albert Serra sacude San Sebastián con su documental sobre tauromaquia: “La muerte de un toro me parece hasta poética”

Gregorio Belinchón | San Sebastián

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de emergencia V16 VZero de alta potencia. COMPRA POR 38,50€ (23% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia V16 VZero de alta potencia. COMPRA POR 38,50€ (23% DE DESCUENTO)
escaparate
Echo Pop. Altavoz inteligente Bluetooth con Alexa. COMPRA POR 25,99€ (53% DE DESCUENTO)
Echo Pop. Altavoz inteligente Bluetooth con Alexa. COMPRA POR 25,99€ (53% DE DESCUENTO)
escaparate
Moulinex Freidora de Aire Easy Fry XL. Compra por 89,49€ (40% DE DESCUENTO)
Moulinex Freidora de Aire Easy Fry XL. Compra por 89,49€ (40% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_