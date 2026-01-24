La alfombra roja de los Premios Feroz 2026

El director Óliver Laxe, que esta semana recibía la noticia de que su cinta ‘Sirat’ está nominada a dos premios Oscar. En los Feroz era una de las favoritas con siete nominaciones, entre ellas a mejor película dramática y mejor dirección. El cineasta lució un traje de algodón estampado de Adolfo Domínguez.

Europa Press News (Europa Press via Getty Images)