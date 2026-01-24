La alfombra roja de los Premios Feroz 2026

35 fotosPremios FerozLa alfombra roja de los Premios Feroz 2026La gala, organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, premia a a lo mejor del cine y las series en España. Se celebra la noche de este sábado y repite escenario por segundo año, en el Pazo da Cultura de PontevedraS Moda24 ene 2026 - 20:32Actualizado: 24 ene 2026 - 21:51CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLeticia Dolera, creadora de 'Pubertat', escogió un vestido en tafetán de seda marfil de Sybilla.Carlos Alvarez (WireImage)Patricia López Arnaiz, con vestido de Loewe, estaba nominada a mejor actriz protagonista por su trabajo en 'Los domingos'.Carlos Alvarez (WireImage)Su compañera de reparto de López Arnaiz en 'Los domingos', Blanca Soroa, también estaba nominada en la categoría de mejor actriz protagonista en una película.Carlos Alvarez (WireImage)Victoria Luengo, una de las protagonistas de la próxima película de Pedro Almodóvar, ‘Amarga Navidad’. Para asistir a la entrega de premios en Galicia, la actriz escogió un diseño estampado con bordados de Dries Van Noten.Carlos Alvarez (WireImage)El director Óliver Laxe, que esta semana recibía la noticia de que su cinta ‘Sirat’ está nominada a dos premios Oscar. En los Feroz era una de las favoritas con siete nominaciones, entre ellas a mejor película dramática y mejor dirección. El cineasta lució un traje de algodón estampado de Adolfo Domínguez.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Nora Navas combinó minivestido negro con medias y sobretodo bordado. La intérprete acudía nominada a mejor actriz protagonista por su trabajo en ‘Mi amiga Eva’.Carlos Alvarez (WireImage)Javier Cámara, con esmoquin blanco de Pedro del Hierro, acudía nominado como mejor actor protagonista en una serie por su trabajo en ‘Yakarta’.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Carla Quílez, compañera de reparto de Cámara en ‘Yakarta’ y nominada a mejor actriz en una serie por su trabajo.Aldara Zarraoa (Getty Images)La directora Alauda Ruiz de Azúa, con pantalón sastre, camisa de seda, chaleco de lana y un pin en apoyo a Gaza. Su cinta, los domingos, ha sumado nueve nominaciones, entre ellas a mejor dirección y mejor película dramática.Carlos Alvarez (WireImage)Álvaro Morte, con traje de Pedro del Hierro, nominado a mejor actor protagonista por su interpretación de Adolfo Suárez en la miniserie 'Anatomía de un instante'.Aldara Zarraoa (Getty Images)Mireia Oriol (‘Soy Nevenka’), con un vestido blanco y negro de la colección otoño-invierno 2025 de Giambattista Valli. El diseñador italiano justo anunciaba esta semana la cancelación de su próximo desfile la semana que viene en la semana de la alta costura de París.Carlos Alvarez (WireImage)El actor Raúl Cimas, nominado a mejor actor por su trabajo en la serie ‘Poquita fe’, una de las favoritas de la noche con seis nominaciones.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)La artista Samantha Hudson, con 'look' marrón, una de las presentadoras de la ceremonia.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)La actriz Elisabet Casanovas, que ha participado en las series 'Celeste' o 'El centro', era otra de las presentadoras de la velada.Carlos Alvarez (WireImage)La actriz Elisabet Casanovas acompañó su estilismo con joyas de Rabat.Aldara Zarraoa (Getty Images)Ricardo Gómez, con americana cruzada, nominado a mejor actor protagonista en una serie por 'La suerte. Una serie de casualidades'.Carlos Alvarez (WireImage)La música y actriz Julia de Castro, nominada a mejor actriz de reparto por su trabajo en la segunda temporada de la serie 'Poquita fe'. Optó por las transparencias combinando sujetador plateado con falda con cola.Carlos Alvarez (WireImage)El director Gerard Oms, con un estilismo completamente negro de Mango. Su película ‘Muy lejos’ había conseguido dos nominaciones: a mejor actor para Mario Casas y a mejor cartel.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Parte del equipo de'Rondallas'. Desde la izquierda, el productor Victor Fandiño y los actores Fer Fraga, Judith Fernandez y Tamar Novas.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Judith Fernández, una de las intérpretes de ‘Rondallas’, con vestido negro con falda de vuelo.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Iraia Elias, nominada a mejor actriz de reparto por su trabajo en ‘Un fantasma en la batalla’. Para pasar por la alfombra roja escogió un traje sastre con un original escote palabra de honor.Carlos Alvarez (WireImage)Asier Etxeandia, con traje fucsia, nominado a mejor actor de reparto por su papel en 'La cena'.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)María Jesús Hoyos, nominada a mejor actriz de reparto por la serie ‘Poquita Fe’, prescindió de los zapatos de tacón y escogió unas deportivas de New Balance para pasear por la alfombra roja. Las combinó con blusa de lentejuelas con mangas abullonadas y pantalón malva.Carlos Alvarez (WireImage)La portuguesa Maria De Medeiros, nominada a mejor actriz de reparto por ‘Una quinta portuguesa’. La intérprete lució un conjunto de dos piezas estampado con aves de colores.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Stéphanie Magnin, con vestido blanco decorado con un lazo negro de la firma española The 2nd Skin Co.Carlos Alvarez (WireImage)La actriz Candela González, que estrenará en el mes de febrero 'La fiera'.Carlos Alvarez (WireImage)La actriz Jaione Camborda se divirtió sobre la alfombra roja en la que posó con minivestido negro de manga larga y sandalias de tacón.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)Nadia Vilaplana, que participa en ‘La vida breve’ (título nominado a mejor serie de comedia), escogió un minivestido corto de Compte Spain y lo combinó con medias cortas y sandalias de la marca alicantina Niphani.Carlos Alvarez (WireImage)María Castro, con vestido azul drapeado.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)El guionista Eduard Sola. Su cinta 'Mi amiga Eva' estaba nominada a mejor película de comedia.Aldara Zarraoa (Getty Images)La periodista Pepa Blanes, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, con traje cruzado en verde esmeralda.Carlos Alvarez (WireImage)El actor Alfonso Bassave.Carlos Alvarez (WireImage)La cómica Carolina Iglesias, con chaleco y pantalón ancho, contaba a su llegada a la alfombra roja que esta era su primera vez en esta gala de premios.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)El cómico Lluis Mosquera , con traje negro decorado con imperdibles de la firma sin género Modis Studio.Aldara Zarraoa (Getty Images)El cómico y presentador David Amor, uno de los primeros en llegar al Pazo da Cultura de Pontevedra. Con traje verde oscuro de Javier Cañas.Aldara Zarraoa (Getty Images)