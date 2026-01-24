Ir al contenido
La actriz Victoria Luengo, con traje de Dries Van Noten, a su llegada a la gala de los Premios Feroz.
35 fotos
Premios Feroz

La alfombra roja de los Premios Feroz 2026

La gala, organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, premia a a lo mejor del cine y las series en España. Se celebra la noche de este sábado y repite escenario por segundo año, en el Pazo da Cultura de Pontevedra

S Moda
