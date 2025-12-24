‘Ariel’: los personajes de Shakespeare en busca de una película

La tempestad está considerada como una de las obras más mágicas y crípticas de William Shakespeare. Siempre se ha tenido a Próspero, su protagonista, por un trasunto de su autor, y si algo es seguro es que se trata de una de sus piezas más difíciles de aterrizar. Ariel, el nuevo proyecto del director gallego Lois Patiño, se inspira en la obra de Shakespeare, pero ni es exactamente una película ni tampoco una obra de teatro. Ni siquiera es del todo un sueño, como insinúa en un inspirado monólogo final una de las dos actrices que se desdoblan en Ariel, el espíritu travieso de La tempestad y de este inclasificable y estimulante experimento alrededor de una isla que vive atrapada en el destino circular de la ficción shakespeariana y su torrente de palabras.

El germen de Ariel es el cortometraje de 2021 Sycorax, creado por Patiño y el director argentino Matías Piñeiro alrededor de la bruja y madre de Calibán. A partir de aquel trabajo, Patiño regresa al mismo paisaje de las Azores sin su colega argentino, pero con la actriz Agustina Muñoz e Irene Escolar, la doble cara de Ariel. Ambas son personajes y ambas hacen de sí mismas: la realista Muñoz frente a la idealista Escolar.

Agustina Muñoz, en 'Ariel', de Lois Patiño.

Ariel sigue los pasos de Agustina, una actriz argentina que viaja desde Galicia a las Azores para incorporarse, en la piel de Ariel, a una compañía de teatro. Nada más atracar en la isla empieza a notar algo extraño: todo el mundo habla allí como si fueran personajes de obras de Shakespeare. Con una libertad creativa que inunda la pantalla de gestos propios del teatro del absurdo, pero también del callejero y popular, Ariel discurre con ligereza y humor a través de una bruma atlántica casi irreal. El sonido y color del océano (de un cromatismo intenso gracias a la fotografía de Ion de Sosa), conforman una alquimia que afecta a los personajes, al paisaje y al propio espectador, que viaja de la mano de Romeo y Julieta, Hamlet o las brujas de Macbeth a un lugar tan real como imaginario en el que la voz shakespeariana lo contagia todo.

Tras la experiencia de Samsara, en la que Patiño transportaba al espectador con una belleza y una emoción poco comunes por las grutas de una reencarnación, el director gallego propone aquí otro tipo de experimento, que sin llegar al logro de su película anterior se arriesga a proponer un cine libre y juguetón en el que la palabra del bardo nos guía por los secretos de la isla mientras se abre a una metarreflexión, más pirandelliana que shakespeariana. Ese es el encantamiento que sobrevuela la isla y de forma algo trágica a la Ariel-Irene Escolar, espíritu de la isla-escenario, comprometida hasta el final con su personaje y con una vida atrapada en el infinito espejo de la ficción.