La películas y obras fundamentales de Héctor Alterio
El actor participó en algunas de las producciones más importantes del cine argentino y español, de ‘El crimen de Cuenca’ a ‘El hijo de la novia’, pasando por ‘La historia oficial’
A sus 96 años, Héctor Alterio seguía interpretando. Deja una nutrida carrera desde su debut en 1948 como protagonista de Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. En su haber, obras y películas, protagonistas y secundarios, numerosos premios (en 2004 recibió el Goya de Honor). He aquí una lista de algunos de sus trabajos fundamentales.
A un dios desconocido (1977, Jaime Chávarri). José es un homosexual en la cincuentena, interpretado por Alterio, que trabaja de mago en una sala de fiestas. Su peripecia vital tiene como fondo la Granada de la Guerra Civil, donde sucede el asesinato de Federico García Lorca, cuyo jardinero era el padre de José. Por esta actuación Alterio fue distinguido como mejor actor en el Festival de San Sebastián.
El crimen de Cuenca (1979, Pilar Miró) Basada en hechos reales y en la novela homónima de la guionista Lola Salvador Maldonado, narra el proceso que dos inocentes sufren, acusados de asesinato, tras la desaparición de un pastor, sin que aparezca el cadáver. La película fue controvertida por su retrato de las torturas de la Guardia Civil, secuestrada durante año y medio y su directora juzgada en un tribunal militar. Alterio encarnaba a uno de los acusados.
El nido (1980, Jaime de Armiñán). Nominada al Oscar, cuenta la historia de don Alejandro, interpretado por Héctor Alterio, un viudo obsesionado con su difunta mujer hasta la aparición de una preadolescente interpretada por Ana Torrent, con la que establece una relación con reminiscencias de la Lolita de Nabokov. Alterio ganó por esta interpretación el premio de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE).
La historia oficial (1985, Luis Puenzo). Alterio trabajó en cuatro de las ocho películas argentinas candidatas a Oscar, y en la primera que lo ganó: La historia oficial. La historia transcurre en el ocaso de la dictadura. Cuenta la toma de conciencia de Alicia Marnet de Ibáñez (Norma Aleandro), una profesora de Historia en Buenos Aires y su marido Roberto Ibáñez (Héctor Alterio) un empresario que se ha enriquecido por su vínculos con la dictadura.
El detective y la muerte (1999, Gonzalo Suárez). Con Javier Bardem, María de Medeiros y Carmelo Gómez, y basada en un relato de Hans Cristian Andersen, cuenta cómo G.M., un viejo magnate interpretado por Héctor Alterio le entrega a su hija un artefacto por el cual puede presentarse como un holograma después de su muerte.
El hijo de la novia (2001, Juan José Campanella) relata la historia de un cuarentón, interpretado por Ricardo Darín, que ha heredado el restaurante de su padre, en la piel de Alterio. Ese cuarentón tendrá que tratar de cumplir el sueño de su madre, ingresada por Alzheimer, antes de que fallezca: casarse por la Iglesia.
Vientos de agua (Juan José Campanella, 2006), fue una serie hispanoargentina que narraba la experiencia migratoria a Argentina de un participante en la Revolución de Asturias de 1934 y el retorno de su hijo en 2001, expulsado por la crisis que azotaba al país latinoamericano. Actuaban Héctor Alterio y su hijo Ernesto, ambos interpretando al mismo protagonista en momentos diferentes de su vida.
Una pequeña historia. A pesar de su avanzada edad, tras 80 años de profesión, Alterio seguía en activo interpretando esta obra teatral, con material autobiográfico. Un monólogo de 90 minutos, donde se mezclaban tangos, recuerdos o poemas de Cátulo Castillo y León Felipe.
