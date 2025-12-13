Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
Héctor Alterio

El actor Héctor Alterio recita un tango para EL PAÍS SEMANAL

El actor, que ha fallecido a los 96 años, dejó un momento muy especial durante su entrevista en mayo con EL PAÍS SEMANAL al recitar el tango clásico ‘El último organito’

El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Muere a los 96 años el actor hispanoargentino Héctor Alterio, un titán de la interpretación en cine y teatro

Gregorio Belinchón | Madrid
Héctor Alterio

Héctor Alterio: “A mis 95 ya me entrego mansamente a la vida, como en un tango”

Mónica Ceberio Belaza

Archivado En

_

Lo más visto

  1. El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado: “Fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado”
  2. Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
  3. Rusia eleva la presión sobre la UE con una demanda para evitar que financie a Ucrania con sus activos congelados
  4. Los 50 mejores libros de 2025
  5. CC OO denuncia que el gerente de la Jiménez Díaz, del grupo Quirón, ha vinculado sus protestas laborales con sabotajes
_
_