Cine
Festival de San Sebastián

Miles de manifestantes, liderados por figuras del cine, claman por Gaza en San Sebastián

La concentración ha comenzado tras la proyección de la película tunecina ‘La voz de Hind’, sobre el asesinato de una niña palestina de seis años

Gregorio Belinchón
Gregorio Belinchón
San Sebastián -
Miles de manifestantes se han reunido en la tarde de este miércoles en el Boulevard de San Sebastián en apoyo de Palestina, en un acto al que el mundo del cine se ha sumado en masa. La concentración ha comenzado a la salida del pase oficial de la película La voz de Hind en el teatro Victoria Eugenia, al que ha asistido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que también se ha sumado a la protesta. Junto a él, el director del certamen, José Luis Rebordinos, y cineastas como Isaki Lacuesta, Helena Taberna, Inés París, Daniel Fejerman, Julio Medem, Itiziar Ituño, José Luis Guerín o Fermín Muguruza. La manifestación ha recorrido el paseo de la Zurriola, la playa del barrio de Gros donde se sitúa el Kursaal.

La proyección La voz de Hind ha finalizado entre aplausos y lágrimas del público asistente, en uno de los actos más emocionantes de esta edición del Zinemaldia, porque en el Victoria Eugenia estaban Motaz Malhees y Saja Kilani, los actores palestinos que protagonizan la película de Kaouther Ben Hania. La voz de Hind se desarrolla durante el 29 de enero de 2024, cuando en una estación de servicio al norte de Gaza, el coche donde viajaba la familia Hamada fue acribillado por las tropas israelíes. Solo sobrevivió al ataque la viajera más joven, Hind Rajab, que respondió al teléfono cuando los servicios de socorro llamaron. Sin embargo, el intento por salvarla mientras, en línea, la Media Luna roja intentaba tranquilizarla, fue infructuoso: ahí está el corazón de la película, creada con las grabaciones. Hind dice que ve tanques, que está oscureciendo y tiene miedo.“Venid a recogerme”, suplica una y otra vez. Nunca pudieron llegar a ella, y Hind falleció.

En la cabecera de la manifestación han sostenido la pancarta, entre otros, los directores Isaki Lacuesta y Julio Medem, los actores Arturo Valls y Nerea Barros y palestinos en el exilio. Entre los manifestantes, que han coreado lemas como “No es una guerra, es un genocidio”, también se encuentran el realizador Jon Garaño, el director de fotografía Javier Aguirresarobe y los actores Loreto Mauleón y Carlos Serrano.

[Noticia en desarrollo. Habrá ampliación]

Gregorio Belinchón
Gregorio Belinchón
Gregorio Belinchón - twitter
Es redactor de la sección de Cultura, especializado en cine. En el diario trabajó antes en Babelia, El Espectador y Tentaciones. Empezó en radios locales de Madrid, y ha colaborado en diversas publicaciones cinematográficas como Cinemanía o Academia. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster en Relaciones Internacionales.
