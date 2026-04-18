Muere la actriz francesa Nathalie Baye, a los 77 años

La actriz francesa Nathalie Baye, conocida por haber sabido encarnar todo tipo de papeles a las órdenes de prestigiosos directores como François Truffaut, Xavier Dolan, Bertrand Blier o Claude Chabrol, ha fallecido a los 77 años de edad, ha anunciado este sábado su familia a varios medios franceses. Ganadora de cuatro César del cine francés, uno de los rostros más populares de la gran pantalla francesa, Baye murió este viernes en su domicilio parisiense, tras una larga enfermedad que había sufrido durante el último año.

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Polifacética hasta el final de su carrera, la actriz se caracterizó por atreverse con todo tipo de papeles, del drama a la comedia, pero también por su huida del estrellato, pese a que durante cuatro años fue la pareja del rockero Johnny Hallyday, con quien tuvo una hija, la también cineasta Laura Smet.

Tras efectuar estudios de danza en Mónaco y Nueva York, la joven nacida en un pueblo de Normandía el 6 de julio de 1948, regresó a París con 18 años para aprender interpretación y tras una carrera en el teatro llamó la atención de Truffaut, que le otorgó un papel protagonista en La noche americana, trampolín hacia su éxito. A partir de ese éxito, se multiplicaron los papeles en la gran pantalla, de la mano de Claude Sautet (Mado), Marco Ferreri (La última mujer), Maurice Pialat (La boca abierta), entre otros, además de una nueva colaboración con Truffaut en El hombre que amaba a las mujeres.

Ganadora del César el mejor papel secundario en 1981 y 1982, la consagración le llegó al año siguiente cuando ganó el de mejor actriz por Un extraño romance, de Pierre Granier-Deferre. Un cuarto premio le llegaría ya en la madurez por El pequeño teniente, de Caroline Vaudieu, en 2006.

Nathalie Baye apoyó la lucha contra el cambio climático y se posicionó del lado del actor Gérard Depardieu en 2023 cuando firmó junto a otros artistas una columna para apoyarle cuando fue acusado de agresión sexual, delito por el que posteriormente fue condenado.