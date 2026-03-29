Rosalía no ha sido la primera: estrellas del pop que saben de danza

La gira de la cantante, que recala en Madrid y Barcelona entre el 30 de marzo y el 18 de abril con ocho conciertos, ha puesto el foco en la danza a través de colaboraciones con reputados coreógrafos. Pero otros, como David Bowie y Madonna, lo hicieron antes

El éxito instantáneo de todo aquello que toca Rosalía ha situado estos días la danza en la palestra. La artista arrancó el 16 de marzo en Lyon la gira mundial de su trabajo Lux, que recala en Madrid y Barcelona estas semanas, donde el ballet clásico y la danza contemporánea son epicentro estético de varios temas. Así que las opiniones, e incluso los análisis exhaustivos sobre su ejecución, no han tardado en ocupar las redes sociales que se han llenado de cientos de vídeos, a favor y en contra, del uso de la danza que hace la cantante.

El artista Dimitris Papaioannou (Atenas, 61 años) cosecha en su cuenta de Instagram las mejores reacciones. El creador griego firma el concepto artístico y el movimiento del tema La Perla, en el que Rosalía aparece rodeada de unos misteriosos brazos. En blanco y negro, con la elegancia habitual de Papaioannou, la imagen llega a generar una especie de ilusión óptica que ha cautivado a seguidores de la cantante y compañeros de profesión del griego. “Ha sido como un experimento en mi trayectoria”, cuenta el artista desde Grecia a EL PAÍS por videollamada.

“Hace dos años dejé de girar porque estaba exhausto y fue entonces cuando Rosalía me propuso hacer esta colaboración. Llegó en un buen momento, tuvimos conexión y le dije que sí”, cuenta. Explica que fueron tres ensayos en total, uno de ellos con Rosalía. “Para mí era fundamental darle a los bailarines la importancia que siempre tienen en mis trabajos, nunca son algo decorativo, y espero que se haya conseguido”. Elogia la profesionalidad de la artista, que “tiene el éxito que se merece”, y adelanta que estrenará un nuevo espectáculo con su colectivo en octubre de 2027 en el Teatro de la Bastilla. Papaioannou también es autor de la exitosa dirección de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Atenas.

El colectivo francés (LA)HORDE también ha trabajado en el Lux de Rosalía, pero sin convencer tanto como Papaiannou. El grupo, al frente del Ballet Nacional de Marsella desde 2019, firma la aparición de la cantante con tutú y zapatillas de punta, intentando elaborar complejas frases de ballet. “Se necesitan ocho años para realizar bien esos movimientos”, comentaba el coreógrafo Nacho Duato en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram hace un par de días, que borró a las pocas horas. “Y eso no es un tutú, es una mesa camilla”. No sabemos si la idea de la bailarina clásica ha sido de la cantante o de los coreógrafos, y (LA)HORDE ha declinado por correo electrónico la entrevista con EL PAÍS, “por no estar de promoción en estos momentos”.

Lo cierto es que la danza y las estrellas del pop tienen un exitoso recorrido juntas que viene de lejos y arroja memorables colaboraciones. La que se produjo entre Louise Lecavalier (Montreal, 67 años) y David Bowie resulta insólita y deslumbrante tal y como se aprecia en el videoclip de Fame. “Cuando le vi en su traje rojo, me quedé muda por un instante”, cuenta la propia Lecavalier, reputada bailarina y coreógrafa canadiense, a este periódico, en mitad de una ajetreada gira. “Era 1988 y estaba con Édouard Lock [director de la compañía La La La Human Steps, en la que bailaba Lecavalier] disfrutando de The Glass Spider Tour, de Bowie, en el Estadio Olímpico de Montreal. Entonces llegó su agente y nos dijo que el cantante nos quería conocer”, explica. Y recuerda la enorme capacidad del artista, que admiraba el trabajo de Pina Bausch, para la danza: “Era un artista completo, no solo aprendía los pasos, sino que era capaz de llevarlos más allá”. Lecavalier colaboró con él en la gira Sound + Vision (1990), con la dirección artística de Eduard Lock. “Era como una fiesta, lo disfruté y después volví a bailar lo mío sin sueños de gloria, solo con una historia preciosa”.

También Madonna ha tenido célebres colaboraciones. “No es una cantante que baila; es una bailarina que canta”. Son palabras del célebre y aclamado coreógrafo belga Damien Jalet (Uccle, Bélgica, 49 años), que atiende a EL PAÍS desde Nueva York, donde se encuentra estos días colaborando con la cantante FKA Twigs. “A Twigs le pasa lo mismo. Puedes ver rápidamente que el movimiento es algo natural en ellas”, dice. Colaborador de giras y vídeos de Madonna desde 2019, Jalet confiesa que empezó a bailar de niño con la música de la cantante. “Imagina lo que es pertenecer ahora a su círculo más íntimo”, dice. “Es una trabajadora incansable y una bailarina visceral, intento amplificar ese poder que ella tiene”. El artista, también autor de la coreografía que interpreta el cantante Thom Yorke en Anima, firma numerosos y exquisitos trabajos dentro y fuera del escenario. Aprovecha para contar en primicia que su obra Mirage, programada en el Centro de Danza Matadero de Madrid para septiembre de 2025 y pospuesta por dificultades técnicas, se verá por fin, en enero de 2027. “Me encantaría trabajar con Rosalía. Porque además adoro España y su posicionamiento actual en la política internacional”, se aventura.

Su colega Blanca Li (Granada, 62 años), bailarina y coreógrafa española residente en Francia, también tiene una trayectoria que despunta por célebres colaboraciones en la moda, el cine y la música. “Cuando trabajas para otro artista es importante guardarte el ego e intentar darle movimiento al universo que se te plantea”, explica al teléfono. El grupo Daft Punk, para quien creó la coreografía de Around the world, y Beyoncé, con quien ha trabajado en varias ocasiones, son solo dos de sus colaboraciones musicales más sonadas. “Ver trabajar a Beyoncé es alucinante. No solo por su capacidad para el baile, sino por la manera de integrar todos los movimientos y la atención que pone. Es como una máquina perfecta a la que no se le escapa nada”. Li, autora de la coreografía de Amarga Navidad, el nuevo film de Pedro Almodóvar, se encuentra de gira con tres espectáculos y el año próximo se embarcará en un nuevo y ambicioso proyecto que la traerá de vuelta a España, “una producción grande de flamenco”, adelanta. Fue directora de los Teatros del Canal y del Festival Internacional Madrid en Danza entre 2019 y 2023.

Como con Rosalía, también es habitual que surjan ciertas polémicas, y en España se vivió una hace no mucho. “Estaba comiendo y viendo el telediario con mis padres en Ubrique y casi me atraganto”, explica por videollamada Adrián Manzano (Cádiz, 31 años). Se refiere a la controversia que desató el baile que la cantante española Aitana ejecutaba en el Alpha Tour de hace tres años y que él firma. “Ese movimiento de cadera en el suelo ya lo habían hecho cantantes como Shakira, yo lo llevé un poco más lejos”, explica Manzano sobre el gesto de la discordia, con rebote de cadera, que alguna madre calificó en las redes como “pornográfico”. “Aitana baila más de lo que ella cree y siente un profundo respeto por la danza”, añade el también coreógrafo Iker Karrera (Hondarribia, 41 años), que trabajó junto a Manzano para la cantante en los conciertos en varios estadios que dio el verano pasado. Director del programa de TV Fama, a bailar, y coreógrafo de su propia compañía, con la que estrenó la reconocida obra A Room where it happens en 2024, cree en la apertura de la danza y la posibilidad que ofrece para crear nuevos públicos: “Todo lo que esté bien hecho, con profesionalidad, pero también cariño y respeto, puede abrir puertas a la danza. Ya sea en el suelo con Aitana o en el teatro de Conde Duque”.

Blanca Li se aventura a dar su opinión sobre el trabajo de Rosalía: “Si me preguntas cómo veo a Rosalía en puntas te diría que, técnicamente, la veo fatal. Está todo mal. Pero no sería justo porque el contexto es importante y Rosalía no está ofreciendo un espectáculo de danza, sino un concierto al que lleva, unos minutos, un imaginario concreto del ballet”. “Yo ya sé que ella no quiere ser bailarina”, decía Duato en su vídeo de Instagram, “pero qué queréis que os diga, a mí me duele”.