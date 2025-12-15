Ir al contenido
Dóberman, braga metálica y cigarro: Rosalía publica el vídeo de ‘La Perla‘, la canción más escuchada de ‘Lux’

Es la segunda entrega audiovisual del aclamado nuevo álbum de la cantante

Captura de pantalla del vídeo de 'La Perla', de Rosalía. Foto: Captura de pantalla | Vídeo: Rosalía
El País
El País
Madrid -
Rosalía ha publicado este lunes el vídeo de La Perla, la canción que actualmente ocupa el número 1 en ventas en España. El director del vídeo es Stillz, alias del estadounidense-colombiano Matías Vásquez, que ya se ha encardo de los visuales del famoso TikTok Live de Motomami (2022) o del vídeo de La noche de anoche, también de la artista española con Bad Bunny.

En el vídeo, Rosalía comienza con una demostración de esgrima para luego mostrar algo que ya ha aparecido en sus anteriores vídeos: coches de lujo y su inclinación por fumar. Los perros dóberman y una braga metálica completan la parte visual de una canción donde fustiga sin piedad a una expareja.

En su paso por La revuelta, donde la catalana interpretó la primera estrofa de La Perla a capella, Rosalia Vila Tobella (Barcelona, 33 años) señaló que sus canciones son “parte de realidad y de ficción”. Los seguidores de la artista dan por hecho que su exnovio y también cantante Rauw Alejandro es el protagonista de la canción.

Después de Berghain, es el segundo vídeo de Lux. Y no podía ser otro que el de la canción más escuchada del cuarto álbum, con 108.000 millones de reproducciones en Spotify. La Perla cuenta con la participación de la artista nacida en Estados Unidos pero de familia mexicana Yahritza, que canta la segunda estrofa de la canción. Muchos aún creen que el tema lo canta exclusivamente Rosalía.

