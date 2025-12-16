Ir al contenido
_
_
_
_
Madrid
Sucesos

Dos peatones heridos al derrumbarse el muro de 20 metros cuadrados de un chalé en Getafe

Las víctimas han sido una mujer de 41 años, con fracturas y varias contusiones, y un hombre de 45, con traumatismos en la cabeza, pelvis y costillas

Agencias
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Dos personas han resultado heridas esta mañana en el derrumbe de un muro de 20 metros cuadrados de un chalé en Getafe. Los lesionados estaban en la vía pública cuando la pared de la vivienda ubicada en el número 63 de la calle Egeo se vino abajo. El suceso ha ocurrido sobre las 9.22, hora a la que Emergencias de la Comunidad de Madrid ha recibido la alerta.

Cuando el vallado de ladrillo de esa vivienda unifamiliar se desplomó, estas dos personas quedaron parcialmente atrapadas por los escombros. Una de las víctimas del incidente es una mujer de 41 años, que presentaba una fractura cerrada de tibia de la pierna derecha y policontusiones, y que fue trasladada al Hospital de Getafe para ser atendida con pronóstico parcialmente grave, según ha informado Emergencias. El otro lesionado es un hombre de 45 años, con un traumatismo craneoencefálico moderado, trauma pélvico con probable fractura y trauma costal. El Summa 112 lo ha trasladado al Hospital 12 de Octubre.

Cuatro dotaciones del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid han llegado hasta el lugar y han realizado labores de aseguramiento de la zona. Los bomberos han recomedado a los arquitectos municipales que revisen la estructura de toda la vivienda para prevenir otros derrumbes.

Los agentes de la Policía Municipal de Getafe se han hecho cargo de la investigación, pero hasta el momento se desconocen las causas de este derrumbe.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Madrid resuelve por fin quién recibirá las becas de Infantil tras obligar a las familias a adelantar cuatro meses de cuotas

Sara Castro / Juan José Mateo | Madrid

Ayuso y Feijóo exhiben sintonía en plena euforia por el “desgobierno” de Sánchez

Juan Diego Quesada | Alcorcón

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
  2. Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
  3. El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
  4. La UE eleva la presión sobre Venezuela al prorrogar las sanciones al círculo de Maduro en plena escalada de Estados Unidos
  5. Sánchez se mueve para seguir: pacta una cita con Junqueras, anuncia un abono único y descarta tocar el Gobierno
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_