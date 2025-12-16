Dos peatones heridos al derrumbarse el muro de 20 metros cuadrados de un chalé en Getafe
Las víctimas han sido una mujer de 41 años, con fracturas y varias contusiones, y un hombre de 45, con traumatismos en la cabeza, pelvis y costillas
Dos personas han resultado heridas esta mañana en el derrumbe de un muro de 20 metros cuadrados de un chalé en Getafe. Los lesionados estaban en la vía pública cuando la pared de la vivienda ubicada en el número 63 de la calle Egeo se vino abajo. El suceso ha ocurrido sobre las 9.22, hora a la que Emergencias de la Comunidad de Madrid ha recibido la alerta.
Cuando el vallado de ladrillo de esa vivienda unifamiliar se desplomó, estas dos personas quedaron parcialmente atrapadas por los escombros. Una de las víctimas del incidente es una mujer de 41 años, que presentaba una fractura cerrada de tibia de la pierna derecha y policontusiones, y que fue trasladada al Hospital de Getafe para ser atendida con pronóstico parcialmente grave, según ha informado Emergencias. El otro lesionado es un hombre de 45 años, con un traumatismo craneoencefálico moderado, trauma pélvico con probable fractura y trauma costal. El Summa 112 lo ha trasladado al Hospital 12 de Octubre.
#SUMMA112 traslada a dos personas potencialmente graves tras el derrumbe de un muro de una vivienda en la localidad de #Getafe. #BomberosCM ha asegurado la zona y ha rescatado a los heridos, que habían quedado atrapados. pic.twitter.com/xtIeWr55ED— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) December 16, 2025
Cuatro dotaciones del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid han llegado hasta el lugar y han realizado labores de aseguramiento de la zona. Los bomberos han recomedado a los arquitectos municipales que revisen la estructura de toda la vivienda para prevenir otros derrumbes.
Los agentes de la Policía Municipal de Getafe se han hecho cargo de la investigación, pero hasta el momento se desconocen las causas de este derrumbe.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Cataluña eleva a 26 los jabalíes muertos por peste porcina africana en Collserola
Cómo impulsar la transformación sostenible desde las finanzas
CGT advierte a la jueza de la dana que la Generalitat conocía el desbordamiento del Poyo a primera hora de la tarde del 29-O
Angelina Jolie habla del cáncer de mama en la primera portada de ‘Time Francia’: “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo”
Lo más visto
- Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
- Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
- El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
- La UE eleva la presión sobre Venezuela al prorrogar las sanciones al círculo de Maduro en plena escalada de Estados Unidos
- Sánchez se mueve para seguir: pacta una cita con Junqueras, anuncia un abono único y descarta tocar el Gobierno