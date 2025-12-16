Dos peatones heridos al derrumbarse el muro de 20 metros cuadrados de un chalé en Getafe

Las víctimas han sido una mujer de 41 años, con fracturas y varias contusiones, y un hombre de 45, con traumatismos en la cabeza, pelvis y costillas

Dos personas han resultado heridas esta mañana en el derrumbe de un muro de 20 metros cuadrados de un chalé en Getafe. Los lesionados estaban en la vía pública cuando la pared de la vivienda ubicada en el número 63 de la calle Egeo se vino abajo. El suceso ha ocurrido sobre las 9.22, hora a la que Emergencias de la Comunidad de Madrid ha recibido la alerta.

Cuando el vallado de ladrillo de esa vivienda unifamiliar se desplomó, estas dos personas quedaron parcialmente atrapadas por los escombros. Una de las víctimas del incidente es una mujer de 41 años, que presentaba una fractura cerrada de tibia de la pierna derecha y policontusiones, y que fue trasladada al Hospital de Getafe para ser atendida con pronóstico parcialmente grave, según ha informado Emergencias. El otro lesionado es un hombre de 45 años, con un traumatismo craneoencefálico moderado, trauma pélvico con probable fractura y trauma costal. El Summa 112 lo ha trasladado al Hospital 12 de Octubre.

Cuatro dotaciones del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid han llegado hasta el lugar y han realizado labores de aseguramiento de la zona. Los bomberos han recomedado a los arquitectos municipales que revisen la estructura de toda la vivienda para prevenir otros derrumbes.

Los agentes de la Policía Municipal de Getafe se han hecho cargo de la investigación, pero hasta el momento se desconocen las causas de este derrumbe.