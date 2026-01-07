El mensaje de amor definitivo de La Oreja de Van Gogh a Amaia Montero: “Hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas”

El grupo vasco ha publicado en sus redes unas palabras de cariño hacia la nueva líder del grupo, en la que refuerzan su decisión de volver a ser la formación original sin Leire Martínez

“Te queremos mucho, Amaia Montero Saldias”. Así de contundentes se mostraron este martes los miembros de La Oreja de Van Gogh en sus redes. La banda, que ha vuelto a ser la formación original que triunfó a finales de los noventa, ha publicado un mensaje de amor dirigido a la cantante, la nueva líder del grupo tras la abrupta salida de Leire Martínez. Unas palabras cargadas de honestidad con las que disiparon cualquier tipo de duda sobre su relación: “Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo”.

La famosa banda insistió en su comunicado que Montero es “cabezota como ella sola, eso también te digo, y con un carácter más complicado que verle la sombra al viento”, pero lo contraponen con “un corazón gigante y de gominola”. El halago llega a tal punto que cuentan a su medio millón de seguidores que pasar un rato con Amaia “debería ser una asignatura obligatoria para todos en esta vida”. Y agregregaron que esto es lo que hay que hacer cuando se quiere conectar en profundidad con alguien.

En este reencuentro no exento de polémica, Amaia ha sido, junto a Leire, una figura central. “Esta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero”, afirmaron en su Instagram. “Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas”, rematan.

Dos mujeres han liderado la banda, que lanzó su primer disco, Dile al sol, en 1998. Ambas se despidiesen de la misma manera, con sendos comunicados en los que todo, en apariencia, parecía decidido con la mayor de las cordialidades. Amaia Montero regresó nuevamente a la formación donostiarra el pasado 15 de octubre, tras meses de rumores desde que despidiesen un año antes y de forma abrupta a Leire Martínez (Rentería, Guipúzcoa, 45 años), voz del grupo durante 17 años. Y fue precisamente esta Nochevieja cuando estrenaron su primera canción juntos desde 2008, Todos estamos bailando la misma canción. Lo hicieron en una actuación desde el Palacio de Miramar de San Sebastián, que se emitió en La 1 dentro del programa especial La casa de la música.

Para la gira que realizan este año para celebrar el 25º aniversario del álbum El viaje de Copperpot, la banda estará formada por Amaia Montero (Irun, 49 años, vocalista), Xabi San Martín (San Sebastián, 48 años, teclista), Álvaro Fuentes (Getxo, 50 años, bajista) y Haritz Garde (San Sebastián, 49 años, baterista). En las decenas de conciertos que ofrecerán por España no contarán con el guitarrista y fundador Pablo Benegas (San Sebastián, 49 años): “No dejo el grupo, pero no les voy a acompañar en esta etapa”, informó Benegas a este periódico hace unos meses. “Comienza uno de los años más emocionantes de nuestra vida y compartirlo con todos vosotros va a ser legendario”, publicó hace unos días la banda en sus redes.