Cómo comprar entradas para ver a Rosalía: arranca la venta general para el ‘Lux Tour 2026′

Decenas de miles de usuarios se disponen a hacer colas virtuales a partir de las 10 y competir por una butaca en las actuaciones de la cantante en Madrid, Barcelona y el resto de Europa el año próximo

Después de muchísima expectación, el asunto se cerró en cuestión de minutos: no pasaron ni dos horas antes de que volaran todas las entradas para la nueva gira de Rosalía, el Lux Tour, disponibles en la preventa del pasado martes. Hoy jueves, a partir de las 10, el proceso se repite para la venta general: se ofrecen muchos más boletos, aunque, presumiblemente, también será más alta la demanda, que ya movilizó a decenas de miles de seguidores.

El sistema es prácticamente idéntico: vuelve a ser escalonado, y a través de Ticketmaster, Live Nation y El Corte Inglés. A las 10, podrán adquirirse las entradas para los conciertos del 30 de marzo y el 1 de abril en el Movistar Arena de Madrid, y para el 13 y 15 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Una hora más tarde, a las 11, será el turno de las actuaciones del 3 y 4 de abril en la capital y el 17 y 18 del mismo mes en la ciudad catalana. El acceso a la gran mayoría de los conciertos internacionales que Rosalía ofrecerá en Europa también podrá comprarse a partir de las 10.

Los precios normales oscilan entre 51 y 299 euros, lo que no incluye los paquetes Vips. Y cada usuario puede hacerse con un máximo de cuatro entradas. Vuelven a ser fundamentales, pues, los tiempos: se recomienda conectarse hasta 45 minutos antes de la apertura de la venta, no refrescar la página, mantenerla abierta en un solo dispositivo y tener a manos el móvil, para los eventuales códigos, así como la tarjeta de crédito. También se aconseja dejar que el propio sistema elija la mejor butaca dentro de la zona escogida, para ahorrar segundos preciados. De ahí que, una vez más, miles de usuarios seguramente terminen dedicando buena parte de la mañana a intentar hacerse con una entrada.

03:31 Análisis de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía Análisis en vídeo de 'Lux'.

Todas las fechas de la gira

Lux Tour 2026 comienza el 16 de marzo en Lyon (Francia) y, además de España, pasará por ciudades europeas como París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres. Después, en América hará parada en Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil. Chile, México o Puerto Rico.

16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena

18 de marzo – París, Francia – Accor Arena

20 de marzo – París, Francia – Accor Arena

22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion

25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum

30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena

1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome

29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena

1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena

5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2

4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center

8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center

11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden

13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena

16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden

20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center

23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center

27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena

29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum

3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena

6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena

16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena

15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG

19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey

24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

El LUX Tour 2026 está rodeado de una expectación enorme, la misma que acompaña al disco homónimo desde su propio anuncio. Hubo adelantos, filtraciones ―¿o no?―, críticas por lo general muy positivas, tanto en España como fuera, e incógnitas sobre cómo Rosalía trasladará todo el despliegue musical de su álbum, con Orquesta Sinfónica de Londres incluida, al directo. Mientras, es una de las artistas más escuchadas en Spotify y de las más buscadas en Google. Hace unas semanas, afirmó a El País Semanal: “Llevo toda la vida preparándome para esto”.