Arranca la preventa para ver a Rosalía: cómo comprar las entradas del ‘Lux Tour’ hoy martes

Este martes, dos días antes de que comience la venta general, hay dos caminos para adquirir los boletos, cuyos precios oscilan entre 51 y 299 euros: la venta anticipada previo registro en la web oficial de la artista y otra para los clientes del Banco Santander

Este martes 9 de diciembre a partir de las 10 de la mañana comienza la preventa para asistir a los conciertos de la nueva gira que ofrecerá Rosalía el próximo año, el LUX Tour 2026. Existen dos vías para intentarlo: ser cliente de Santander Music o a través de Artist Presale, donde hay que registrarse. Esta venta anticipada se realizará de forma escalonada, a las 10 y a las 11 de la mañana, y solo podrán acceder aquellos que sean clientes del Banco Santander y todos aquellos que se hayan registrado en la web oficial de la artista. Una vez cumplido uno de los dos requisitos, habrá que seguir las instrucciones para pasar a la compra de máximo dos entradas por usuario, y de forma escalonada. Los precios normales oscilan entre 51 y 299 euros, lo que no incluye los paquetes Vips.

Sea como sea, aquellos que quieran verla en España tendrán que elegir entre las ocho fechas disponibles de la artista en Madrid y Barcelona. Las primeras en salir a la venta, a las 10, serán para las actuaciones del 30 de marzo y el 1 de abril en el Movistar Arena de Madrid y del 13 y 15 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona; una hora más tarde, desde las 11, podrán adquirirse accesos para los conciertos del 3 y el 4 de abril en la capital, y del 17 y 18 de abril en la ciudad catalana. En teoría, el sistema está pensado para evitar aglomeraciones. Aunque difícilmente no las haya, tratándose de Rosalía (Barcelona, 33 años), y de una de las giras más esperadas del año.

Rosalía en la presentación de 'Lux'.

Cómo gestionar la preventa

Para la preventa de artistas hay registrarse durante la ventana de inscripción en la web de Rosalía (cerró el 7 de diciembre a las 22.00). Aquellos que lo hagan recibirán un correo electrónico tu código de preventa específico de la región antes de que abra tu preventa, y tendrán que confirmar la asistencia para recibir un código de entrada. Desde Laylo, que gestiona esta cuestión, aseguran que el código de preventa “permite entrar en la preventa, pero no garantiza las entradas”, que se espera que la demanda sea alta y que las entradas “son por orden de llegada”.

Cómo será la venta oficial

La venta general comenzará dos días más tarde, el próximo jueves 11 de diciembre, con el mismo formato: las entradas para los distintos conciertos y ciudades irán apareciendo poco a poco, esta vez con un límite de cuatro por usuario, a través de Ticketmaster, Live Nation o El Corte Inglés. De ahí que resulten cruciales para los seguidores los tiempos e internet se haya llenado de guías para organizarse de cara a la compra: entre otras recomendaciones, haber resuelto con anterioridad todos los pasos previos, tener a mano tarjeta de crédito y móvil, conectarse un poco antes de la hora exacta, no refrescar durante la sesión o acceder solo a través de un dispositivo. Lo cual también supone que miles de usuarios hayan redistribuido su agenda para tener un largo rato dedicado únicamente a intentar hacerse con una entrada.

Todas las fechas de la gira

Lux Tour 2026 comienza el 16 de marzo en Lyon (Francia) y, además de España, pasará por ciudades europeas como París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres. Después, en América hará parada en Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil. Chile, México o Puerto Rico.

16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena

18 de marzo – París, Francia – Accor Arena

20 de marzo – París, Francia – Accor Arena

22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion

25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum

30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena

1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome

29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena

1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena

5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2

4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center

8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center

11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden

13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena

16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden

20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center

23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center

27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena

29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum

3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena

6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena

16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena

15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG

19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey

24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico

El LUX Tour 2026 está rodeado de una expectación enorme, la misma que acompaña al disco homónimo desde su propio anuncio. Hubo adelantos, filtraciones ―¿o no?―, críticas por lo general muy positivas, tanto en España como fuera, e incógnitas sobre cómo Rosalía trasladará todo el despliegue musical de su álbum, con Orquesta Sinfónica de Londres incluida, al directo. Mientras, es una de las artistas más escuchadas en Spotifyyde las más buscadas en Google. Hace unas semanas, afirmó a El País Semanal: “Llevo toda la vida preparándome para esto”.