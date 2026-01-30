Detenido Don Lemon, antiguo presentador de la CNN, tras cubrir en Minneapolis protestas contra la política migratoria de Trump

Don Lemon, durante un acto público celebrado en Atlanta, en el Estado de Georgia, el 15 de diciembre de 2024.

El ex presentador de CNN Don Lemon ha sido detenido por su implicación en una protesta en una iglesia, según informaron este viernes su abogado y un funcionario del Departamento de Justicia familiarizado con el caso. Lemon retransmitió en directo a principios de mes una manifestación que interrumpió un oficio religioso en St. Paul, Minnesota, en protesta contra la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en la zona y contra las actuaciones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Según un funcionario del Departamento de Justicia, Lemon está acusado de conspirar para privar a otras personas de sus derechos civiles y de violar la Ley de Libertad de Acceso a las Clínicas y Lugares de Culto (FACE, por sus siglas en inglés). Se le acusa de obstaculizar el acceso a un lugar de culto. Agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional lo arrestaron en Los Ángeles, añadió la fuente.

Su abogado, Abbe Lowell, señala en un comunicado difundido este viernes: “Don Lemon fue detenido anoche por agentes federales en Los Ángeles, donde se encontraba cubriendo la gala de los premios Grammy”. (...) “Lemon lleva 30 años ejerciendo el periodismo y su trabajo en Minneapolis, protegido por la Constitución, no fue diferente del que ha desarrollado a lo largo de toda su carrera. La Primera Enmienda existe precisamente para amparar a los periodistas cuya función es arrojar luz sobre la verdad y exigir responsabilidades al poder”.

Lowell criticó además la actuación del Departamento de Justicia, según informa la CNN. “En lugar de investigar a los agentes federales que mataron a dos manifestantes pacíficos en Minnesota, la Administración de Trump está destinando su tiempo, atención y recursos a este arresto, y ese es el verdadero escándalo de este caso”, afirmó. “Este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda y el intento evidente de desviar la atención de las múltiples crisis que afronta el Gobierno no prosperarán. Don Lemon combatirá estos cargos con firmeza ante los tribunales”.

Lemon aseguró que se encontraba en la protesta en calidad de periodista. Explicó que había sido avisado con antelación de la movilización, pero que desconocía que los activistas fueran a interrumpir el servicio religioso. En las imágenes se le ve discutiendo con un feligrés sobre la aplicación de las leyes migratorias.

Responsables de la Administración Trump condenaron rápidamente la protesta y acusaron a los manifestantes de intimidar a los cristianos que asistían al culto. Los agentes federales detuvieron a otras tres personas y las acusaron de violar la ley FACE, una norma de 1994 que prohíbe obstruir el acceso a clínicas de aborto y a lugares de culto. Sin embargo, a principios de este mes, un juez federal rechazó autorizar la detención de Lemon, alegando falta de pruebas.

Lemon trabajó durante 17 años en CNN, donde se convirtió en una de sus figuras más reconocibles. La cadena lo despidió en 2023 tras realizar comentarios en antena sobre las mujeres y sobre la entonces candidata presidencial republicana Nikki Haley que fueron ampliamente considerados sexistas. Lemon se disculpó posteriormente.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]