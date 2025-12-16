El villancico de Mariah Carey rompe nuevo récord al mantenerse 20 semanas en el número uno

‘All I Want for Christmas Is You’ lleva ya 77 semanas en el ‘Hot 100′, igualando a ‘Levitating’ de Dua Lipa, como el tema con más tiempo en esta popular lista de una artista femenina

La cantante Mariah Carey ha vuelto a romper un récord musical en Navidad con su famoso villancico All I Want for Christmas Is You. Esta vez ha logrado que el tema se mantenga durante 20 semanas en el número 1 de la lista Billboard Hot 100!, algo que ninguna otra canción había alcanzado antes. “Humildemente retomando la antorcha. 20 semanas en el número uno. Estoy tan agradecida”, reaccionó la artista en su cuenta de Instagram.

La canción, lanzada originalmente en 1994, supera el número 1 de otros dos éxitos que lideraron el Hot 100 como A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey, en 2024, y Old Town Road de Lil Nas X, con Billy Ray Cyrus, en 2019, recuerda la revista Billboard. De esta forma Carey se alza con el récord de longevidad del número 1 del Hot 100 por segunda vez. En 1995-96, One Sweet Day, interpretada por ella y Boyz II Men, dominó la lista durante 16 semanas. Esta marca se mantuvo hasta que fue igualada por Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, con Justin Bieber, en 2017.

Además, All I Want for Christmas Is You lleva ya 77 semanas en el Hot 100, igualando a Levitating de Dua Lipa, como el tema con más tiempo en la lista de una artista femenina. El popular villancico pop de la cantante estadounidense se editó en el álbum Merry Christmas, en noviembre de 1994 y, con el auge del streaming y la creciente presencia de la música navideña en las listas de reproducción, llegó al top 10 por primera vez en diciembre de 2017 y al top 5 en la temporada navideña de 2018, según la revista. Finalmente, lideró la lista durante las fiestas de 2019 (tres semanas),2020 (dos), 2021 (tres), 2022 (cuatro), 2023 (dos) y 2024 (cuatro).

El Hot 100 combina datos de streaming de todos los géneros en EE.UU. (audio y video oficiales), difusión en radio y ventas. Y Luminate, el proveedor independiente de datos de las listas de Billboard, realiza una revisión exhaustiva de todos los datos enviados para compilar las clasificaciones semanales.

En los últimos años, Carey hace su tradicional inauguración de la temporada navideña con su anuncio anual y su ya popular “Ya es hora” que canta al ritmo de su canción más internacional. Este 2025 lo lanzó el día 1 de noviembre.