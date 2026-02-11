Muere a los 92 años el escritor neerlandés Cees Nooteboom, viajero incansable de la memoria europea

Cees Nooteboom, uno de los escritores neerlandeses más importantes de Países Bajos, ha fallecido este miércoles a los 92 años, según ha confirmado su editorial neerlandesa, De Bezige Bij. El autor, que tuvo mucho éxito en el extranjero con sus relatos de viajes, cubrió todos los géneros literarios hasta muy avanzada edad, y residía parte del año en su casa de Menorca. Autor de reportajes, diarios, colecciones de relatos, ensayos, crítica y de arte y, por supuesto, novelas, se consideraba sobre todo poeta. En especial, porque la poesía en su lengua no suele ser de las más traducidas. Colaboró con EL PAÍS en diversas ocasiones.

Más información El nomadismo paneuropeo de Cees Nooteboom, premio Formentor

Nacido en La Haya como Cornelis Johannes Jacobus María Nooteboom en 1933, fue enviado a colegios religiosos en otras ciudades: Venray y Eindhoven. Su educación católica se reflejará luego en su obra, y después de trabajar en una oficina al terminar la educación secundaria, descubrió en la veintena su afición por los viajes y la escritura. Su primera novela, Philip y los demás, es de 1955. Unos años después debutó en la poesía con Los muertos buscan un hogar. Con su relato de la Revolución húngara de 1956 inició una serie de reportajes que combinaba con los poemas y la novela. Su obra más famosa, titulada Rituales, retrata la década de los sesenta en Ámsterdam a través de unos personajes que afrontan de manera distinta y dolorosa la existencia. Nooteboom sonaba con frecuencia como candidato al Premio Nobel de literatura, y se ocupó hasta el último momento de ordenar su legado literario. En 2004, ganó el premio P.C. Hooft, el más importante de las letras nacionales.

Entrevista al escritor e hispanista holandés Cees Nooteboom en su casa de Menorca en 2009.

A su primera pareja, la cantante neerlandesa Liesbeth List, le escribió letras para sus canciones. La fotógrafa Simone Sassen, con la que vivió hasta su muerte, tomaba las imágenes de sus libros. Con ella ha pasado la última etapa de su vida en Menorca, según los medios neerlandeses.