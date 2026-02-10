Paul Thomas Anderson y Jonny Greenwood, de Radiohead, solicitan la retirada de una de sus canciones del documental ‘Melania’

La actriz Maya Rudolph, el director Paul Thomas Anderson, el compositor Jonny Greenwood, y Sharona Katan, a su llegada a los Oscar en 2018.

El cineasta y el músico aseguran en un comunicado que no se les solicitó permiso para el uso de la banda sonora de la película ‘El hilo fantasma’

El cineasta Paul Thomas Anderson y el guitarrista y compositor de Radiohead, Jonny Greenwood, han solicitado en un comunicado conjunto que se retire su canción Barbara Rose de Melania, el documental sobre la primera dama de Estados Unidos, producido por Amazon MGM Studios. Se trata de una parte de la banda sonora que compusieron para el filme El hilo fantasma (Phantom Thread) en 2017.

“Ha llegado a nuestro conocimiento que una pieza musical de la película ha sido utilizada en el documental sobre Melania”, escribieron ambos en un escrito difundido en la prensa anglosajona. “Si bien Jonny Greenwood no posee los derechos de autor de la partitura, Universal no le consultó sobre este uso por parte de un tercero, lo que constituye un incumplimiento de su contrato como compositor. Como resultado, Jonny y Paul Thomas Anderson han solicitado que se retire del documental”.

Greenwood recibió una nominación al Oscar a la mejor banda sonora original por la música que compuso para El hilo fantasma, la película de Anderson protagonizada por Daniel Day-Lewis. El británico se puso en la piel de Charles James, un renombrado diseñador del Londres de 1950, sastre de confianza de la realeza, estrellas de cine y demás socialités de la glamurosa burguesía de los años de posguerra. Su existencia da un vuelco cuando conoce a Alma (Vicky Krieps), una camarera que se convierte en musa y amante.

El compositor, un multiinstrumentista cuya formación musical comenzó hacia los cinco años, que tocó en conjuntos barrocos y orquestas sinfónicas de aficionados antes de descubrir los placeres de la amplificación y el rock, vuelve a ser candidato al galardón por su trabajo en la banda sonora de Una batalla tras otra, la nueva película de Anderson.

Donald y Melania Trump, en el estreno del documental sobre la primera dama, la semana pasada en el Kennedy Center. Jose Luis Magana (AP)

Dirigida por Brett Ratner, Melania sigue a la primera dama de Estados Unidos en los días previos a la segunda investidura del presidente Donald Trump en 2025. Además del tema Barbara Rose de la banda sonora del filme de Anderson, la película también incluye música de los Rolling Stones, Michael Jackson, Aretha Franklin y Elvis Presley, entre otros artistas.

El documental mejoró las expectativas en el estreno en su país. Aunque los datos son aún provisionales, el filme ha recaudado siete millones de dólares (unos 5,87 millones de euros), poniéndose tercera en taquilla por delante, de manera sorprendente, de Shelter, el nuevo filme de acción de Jason Strathaim, que quedó en quinto lugar.