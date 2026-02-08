Premios Gaudí 2026: la ‘rave’ de ‘Sirât’ arrasa con ocho premios

Oriol Maymó recibe el premio a la Mejor Dirección de Producción por 'Sirât', durante la gala de entrega de los premios Gaudí que se celebra este domingo en Barcelona.

La rave de Sirât ha arrasado en unos Premios Gaudí que ha dejado a Romería con un único premio. La película de Oliver Laxe, que no ha estado presente por encontrarse de campaña en EE.UU. de cara a los Premios Oscar, se llevó ocho de los doce galardones a los que optaba, entre ellos el de mejor película en lengua no catalana. Frontera fue la mejor película y se llevó tres premios más. El cierre a la trilogía familiar de Carla Simón, que partía con el mayor número de nominaciones -trece en total- se ha ido a casa con el único reconocimiento a la intérprete revelación, Llúcia Garcia. El premio a dirección no ha sido ni para Laxe ni para Simón ni para Albert Serra, que contaba con seis nominaciones por Tardes de Soledad, su celebrado documental sobre el mundo de los matadores de toros, que se llevó dos Gaudí -película documental y montaje-. Los votantes de la Academia del Cine Catalán han reconocido como mejor directora a Eva Libertad por Sorda, ficción sobre las complejidades del embarazo y crianza de una mujer sorda en Murcia que fue premio del público en la Berlinale. Sorda, que partía con diez nominaciones, se ha hecho también con el premio al mejor guion adaptado y el de mejor actor secundario para Álvaro Cervantes.

Mario Casas, mejor actor protagonista por 'Molt lluny'. ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS (Europa Press)

Los hermanos Cervantes han sido doblemente reconocidos. La mejor protagonista ha sido Ángela Cervantes por su interpretación de una actriz violada en una fiesta en La furia, debut de la directora Gemma Blasco, que se ha llevado el premio a la mejor dirección novel y ha dedicado a su premio a las víctimas de violencia sexual, recordando que en el ámbito de las agresiones “la vergüenza está cambiado de bando”. El mejor protagonista ha sido Mario Casas por su salida del armario en Utrecht en Molt lluny, categoría que ha vuelto a dejar sin galardón a Sergi López, nominado nueve veces en dieciocho galas. Silvia Munt, que prepara documental sobre Mercè Rodoreda, ha la ovación más larga de la noche al recoger el Gaudí de Honor.

La actriz Llúcia Garcia gana el premio a mejor interpretación revelación por su papel protagonista en la película 'Romería'. Alberto Paredes (Europa Press)

La decimoctava gala de los Gaudí, que se celebró en el Gran Teatro del Liceu y se inició con una canción en directo entre Magalí Sare y Salvador Sobral y un alegato de bienvenida de Nora Navas, Maria Arnal, Laura Weishmar y Carla Quílez mientras sonaba el Berghain de Rosalía, se decantó por el drama en el desierto que competirá en los próximos premios Oscar nominada a mejor película internacional y mejor sonido. La Academia reconoció a Sirât con el premio a la mejor película no catalana, mejor dirección de producción (Oriol Maymó), dirección artística (Laia Ateca), música original (Kangding Ray), fotografía (Mauro Herce), sonido (Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas), efectos visuales (Pep Claret, Lluís Rivera, Benjamin Ageorges) y maquillaje y peluquería (Zaira Eva Adéna).

La actriz Ángela Cervantes, al recoger su premio a mejor actriz protagonista. ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS (ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS)

Minutos previos a la gala, Carla Simón no ha parecido nerviosa en la alfombra roja por el resultado final. “Lo llevo con mucha calma y filosofía. Ahora me encuentro en el proceso de dejar ir a la película. Es momento de celebrarla, pero cuando llega la temporada de premios ya me pilla pensando en otros proyectos y muy ilusionada con el presente”, dijo. La cineasta confesó que casi llega tarde a la fiesta porque, aprovechando que sus suegros estaban con sus hijos, se había pasado el día viendo videos de flamenco, la temática en la que está centrada su próximo proyecto. “Estoy empezando a escribir e investigando”, ha asegurado la directora de Romería, que comenzó su andadura en Cannes y acercó a casi 300.000 espectadores al cine, recaudando 1.7 millones de euros. Al recoger su premio a intérprete revelación, Llúcia Garcia ha agradecido a Simón haber dirigido una película “tan importante”.

“Esta será la gala de dejar la infancia o la adolescencia y pasar al mundo adulto”, explicó sobre la mayoría de edad de los premios la directora de la Academia, Judith Colell. La cineasta acudía “más nerviosa de lo habitual” por sus ocho nominaciones para Frontera, su thriller histórico sobre quienes ayudaron a los judíos que escapaban de la represión nazi en los Pirineos. Colell se llevaría a casa el premio a la mejor película de habla catalana, el del público, vestuario (Mercè Paloma) y el de mejor actriz secundaria para Bruna Cusí, que se fundió en un abrazo con sus compañeras de categoría antes de recoger su premio.

La actriz Sílvia Munt recibe el premio Gaudí de Honor Miquel Porter. Toni Albir (EFE)

El guionista Eduard Sola fue ganador por segundo año consecutivo al mejor guion original y acudía en tándem con el cineasta Cesc Gay por Mi amiga Eva: “Este año vengo de acompañante, si alguien debe hablar debe ser Cesc”, dijo en la alfombra roja sobre los ecos de su discurso viral de 2025. Después, sobre el escenario, sí que ha hablado y ha hecho un alegato en favor de la utopía y de que “imaginemos un mundo sin putos fascistas gobernando el mundo”. La mejor película de animación fue L’Olivia i el terratrèmol invisible; el mejor corto, De sucre y la mejor película europea fue Flow.