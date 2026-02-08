Los ganadores de los premios Gaudí 2026
‘Sirât’ consigue ocho estatuillas y ‘Romería’, máxima nominada, se lleva uno. ‘Frontera’ consigue cuatro y ‘Sorda’, tres
Mejor película
Esmorza amb mi, de Iván Morales
Estrany riu, de Jaume Claret Muxart
Frontera, de Judith Colell
Molt lluny, de Gerard Oms
Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera
Mejor película en lengua no catalana
Los Tortuga, de Belén Funes
Romería, de Carla Simón
Sirât, de Oliver Laxe
Sorda, de Eva Libertad
Mejor película de animación
El tesoro de Barracuda, de Adrià García Hanna
Las Navidades olvidadas, de Elena Ruiz Olívia
El terremoto invisible, de Irene Iborra Rizo
La luz de Aisha, de Shadi Adib
Mejor película documental
Constel·lació Portabella, de Claudio Zulian
La marsellesa de los borrachos, de Pablo Gil Rituerto
Mares, de Ariadna Seuba
Tardes de soledad, de Albert Serra
Mejor dirección
Albert Serra, por Tardes de soledad
Carla Simón, por Romería
Eva Libertad, por Sorda
Oliver Laxe, por Sirat
Mejor dirección novel
Gemma Blasco, por La furia
Gerard Oms, por Molt lluny
Iván Morales López, por Esmorza amb mi
Jaume Claret Muxart, por Estrany riu
Mejor guion original
Belén Funes y Marçal Cebrian, por Los Tortuga
Cesc Gay y Eduard Sola, por Mi amiga Eva
Gemma Blasco y Eva Pauné, por La furia
Gerard Oms, por Molt lluny
Mejor guion adaptado
Carla Simón, por Romería
Celia Rico, por La buena letra
Eva Libertad, por Sorda
Iván Morales y Almudena Monzó, por Esmorza amb mi
Mejor protagonista femenina
Ángela Cervantes, por La furia
Maria Rodríguez Soto, por Frontera
Miriam Garlo, por Sorda
Nora Navas, por Mi amiga Eva
Mejor protagonista masculino
Álvaro Cervantes, por Esmorza amb mi
Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
Mario Casas, por Molt lluny
Sergi López, por Sirat
Mejor actriz secundaria
Bruna Cusí, por Frontera
Carla Linares, por La furia
Elena Irureta, por Sorda
Nausicaa Bonnín, por Estrany riu
Mejor actor secundario
Àlex Monner, por La furia
Álvaro Cervantes, por Sorda
Asier Etxeandía, por Frontera
Ivan Massagué, por Esmorza amb mi
Mejor interpretación revelación
Bernat Solé Palau, por Estrany riu
Elvira Lara, por Los Tortuga
Jan Monter Palau, por Estrany riu
Llúcia Garcia, por Romería
Mejor dirección de producción
Andrés Mellinas, por Estrany riu
Elisa Sirvent Aguirre, por Romería
Goretti Pagès, por Sorda
Oriol Maymó, por Sirat
Mejor música original
Clara Peya, por Wolfgang
Ernest Pipó, por Romería
Kangding Ray, por Sirat
Nika Son, por Estrany riu
Mejor fotografía
Artur Tort, por Tardes de soledad
Pablo Paloma, por Estrany riu
Hélène Louvart, por Romería
Mauro Herce, por Sirat
Mejor montaje
Albert Serra y Artur Tort, por Tardes de soledad
Cristóbal Fernández, por Sirat
Neus Ballús, por Molt lluny
Sergio Jiménez y Ana Pfaff, por Romería
Mejor dirección de arte
Anna Auquer, por Sorda
Laia Ateca, por Sirat
Marta Bazaco (AEDAA), por Frontera
Mónica Bernuy, por Romería
Mejor vestuario
Anna Aguilà, por Romería
Désirée Guirao y Angélica Muñoz, por Sorda
Mercè Paloma, por Frontera
Nadia Acimi, por Sirat
Mejor maquillaje y peluquería
Barbara Boucke, por Frontera
Danae Gatell y Ale Salvat, por La furia
Paty López y Paco Rodríguez H., por Romería
Zaira Eva Adén, por Sirat
Mejores efectos visuales
Anna Aragonès, Bernat Aragonès, Alice Rathert y Christian Pundschus, por Romería
Pep Claret, Lluís Rivera y Benjamin Ageorges, por Sirat
Xavi Molas y Oliwa Trybel, por Frontera
Xavier Pérez y Arnaud Chelet, por Tardes de soledad
Mejor sonido
Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirat
Eva Valiño y Alejandro Castillo, por Romería
Jordi Ribas y Bruno Tarrière, por Tardes de soledad
Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo, por Sorda
Mejor cortometraje
Campolivar, de Alicia Moncholí Lueje
De sucre, de Clàudia Cedó
La nostra habitació, de Jaume Claret Muxart
Nens, de Anna Martí Domingo
Mejor película europea
Cónclave, de Edward Berger (Reino Unido)
Flow, un mundo que salvar, de Gints Zilbalodis (Letonia)
La semilla de la higuera sagrada, de Mohammad Rasoulof (Alemania)
The Brutalist, de Brady Corbet (Reino Unido)
