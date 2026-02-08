El discurso para las víctimas de violación de la directora Gemma Blasco revoluciona los Gaudí

Uno de los momentos más destacados de la gala de los Premios Gaudí, que se ha celebrado esta noche de domingo en el Gran Teatre del Liceu, ha sido el discurso de la directora Gemma Blasco al hacerse con el premio a la Mejor dirección novel por La Furia. En su película, protagonizada por la también ganadora del Gaudí a mejor interpretación femenina, Ángela Cervantes, una joven actriz es violada en una fiesta de Nochevieja y no reconoce a su agresor. La agredida acudirá a su hermano Adrián en busca de apoyo, pero este reacciona cuestionándola y presionándola, mientras ella se refugia en el personaje de Medea. La película está inspirada en la agresión sexual que Blasco sufrió a los 18 años.

“A la Gemma de 18 años que acaba de ser agredida y que soñaba con ser cineasta: ‘Sé que ahora te duele el cuerpo y el alma y todo es muy oscuro, pero créeme, pasarán los años, conocerás a hombres que no verán tu cuerpo como un territorio de conquista”, ha dicho al recoger el premio, en el que ha recordado una de las frases de su película: “las amigas te cuidarán más que la policía”.

Blasco ha querido dedicar su premio a las supervivientes de agresiones sexuales: “Las mujeres de tu vida te sanarán y te repararán. Y algún día podrás ejecutar a través del cine una venganza poética y respetuosa. No tienes nada de lo que avergonzarte. La vergüenza está cambiando de bando. Una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia sexual. Este premio lo dedico a todas las víctimas. Esta noche somos 1.800 personas. Creo que tenemos que hacer números. Este premio se lo dedico a todas las víctimas de violencia sexual”