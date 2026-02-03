El Ministerio de Cultura amplía el presupuesto del programa Cine Sénior para garantizar su continuidad hasta junio

El Consejo de Ministros aprueba un aumento de 3 millones de euros al presupuesto inicial de 8,5 tras la denuncia de diversos cines del país de que los fondos de la ayuda se han consumido antes del final de la iniciativa

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha aprobado este martes 3 millones de euros de incremento —respecto a los 8,5 iniciales— para el presupuesto de Cine Senior, el programa de descuentos que permite a los mayores de 65 años asistir los martes al cine por dos euros. Se trata de la tramitación de urgencia de una modificación del real decreto por el que se regula el programa de manera retroactiva desde el 1 de febrero de este año. La medida llega, asegura la nota de prensa difundida por el ministerio, “ante el incremento del número de espectadores en el marco del programa”, y para “garantizar su continuidad hasta el mes de junio, tal como estaba previsto”.

La de este año es la tercera edición de un programa que implementó el actual Gobierno en 2023 y que presenta como novedad la ampliación de su duración por primera vez a 12 meses. Este año, sin embargo, perdió el 30% de su presupuesto con respecto al anterior: de 12 a 8,5 millones de euros. Desde hace semanas, algunos de los 397 cines en toda España que acogieron la iniciativa anunciaron que habían consumido los fondos de la ayuda. “Ha llegado a su fin el programa Cine Sénior. Los fondos del Ministerio de Cultura y el ICAA asignados se han agotado”, publicó en X, por ejemplo, Multicines Zamora el pasado 28 de enero. Le siguieron otras salas como las Lys de Valencia, los Palafox de Zaragoza o los Golem de Madrid. El madrileño cine Embajadores adelantaba el problema el año pasado: “La subvención está planteada en función del aforo de las salas. Seguramente, igual que ocurrió el año pasado, habrá cines que no lleguen a gastar toda la ayuda que les corresponde, y cines como nosotros donde se acabe mucho antes de que termine el programa”, contaba a EL PAÍS Javier López, gerente del cine en diciembre.

La iniciativa empezó en julio de 2023 con el objetivo de devolver a las salas a uno de los públicos que más habían abandonado el hábito tras la pandemia. “Por lo tanto, cuando adoptamos esta medida también estamos adoptando una medida de apoyo a un sector clave y a la economía de nuestro país”, justificaba Urtasun en 2024.

Desde su creación no ha parado de crecer. Según los datos de la Federación de Cines de España (FECE), durante la segunda edición, que se desarrolló entre mayo y diciembre de 2024, acudieron a las salas de cine durante 35 semanas un total de 1.689.115 espectadores sénior, 764.391 más que en la edición de 2023: un incremento del 83%. En esta tercera edición, durante las 28 primeras semanas ya se han alcanzado los 1.579.923 espectadores, lo cual apunta a un incremento aproximado del 73 por ciento en el número de asistentes con respecto a la edición de 2024, de mantenerse la tendencia hasta el final del periodo.