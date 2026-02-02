Pérez-Reverte anuncia que el polémico foro suspendido sobre la Guerra Civil en Sevilla se celebrará del 5 al 9 octubre e invitará a Pablo Iglesias

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra han anunciado este lunes que las jornadas sobre la Guerra Civil que debían celebrarse esta semana en la Fundación Cajasol de Sevilla, y que suspendieron el miércoles pasado, finalmente se realizarán del 5 al 9 de octubre. En una rueda de prensa celebrada en la Fundación Cajasol de Sevilla, Pérez-Reverte ha vuelto a responsabilizar, como lo hizo en el comunicado en el que anunció la suspensión del evento, a la izquierda española: “Hubo una amenaza expresa en redes sociales de gente de extrema izquierda y de Podemos”, ha dicho, señalando en concreto a Pablo Iglesias a quien, ha adelantado, invitará al evento. “Para que en lugar de enviar los bots y oleadas de escrachadores, se presente aquí a debatir y a discutir de una manera civilizada”, ha dicho el escritor.

En la comparecencia de este lunes, los organizadores han repasado los hechos de una enorme polémica que empezó cuando el escritor David Uclés (Úbeda, 36 años) —autor del superventas La península de las casas vacías(Siruela), novela basada en la Guerra Civil, y flamante premio Nadal con La ciudad de las luces muertas— anunció su renuncia a asistir, fundamentalmente, porque no quería compartir cartel con el expresidente popular José María Aznar y con el ex secretario general de Vox Iván Espinosa de los Monteros: “Han hecho zancadillas a valores democráticos y a medidas que nos conforman como una sociedad moderna y empática”, dijo Uclés a este periódico. También había mostrado su malestar por figurar en un cártel bajo el lema “la guerra que todos perdimos”. “Creo que el título acertado hubiera sido la guerra que sufrimos todos, que es lo que yo defiendo en mi libro, donde trato la intrahistoria del conflicto. Pero no la perdimos todos", añadía.

Arturo Pérez-Reverte en rueda de prensa este lunes en Sevilla. PACO PUENTES (EL PAÍS)

“Yo el 25 de enero veo dos mensajes de David Uclés que decía que no podía estar donde estaban personas con las manos manchadas de sangre. Yo le dije que me sentía como un personaje suyo en la batalla del Ebro”, ha contado Vigorra. A continuación, el periodista ha cargado contra el escritor: “Tras el comunicado del domingo, Uclés llamó ofendidísimo diciendo que él no sabía que venía Aznar. Pues sí lo sabía. El 7 de enero, de la editorial Planeta me llamaron y me explicaron que Uclés se había comprometido para venir a Sevilla. Incluso intentamos cambiarle la hora. Tengo aquí los guasaps. Hablamos incluso de Aznar, sabía perfectamente que venía. No me cabe duda de que [Uclés] sabía que venía Aznar”. ¿Tras todo esto, volverán a invitar al escritor de Úbeda?, ha preguntado un periodista. “Ni hablar, Uclés no volverá aquí. Se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas con su presencia”, ha dicho Reverte.

Reverte había comentado que el título original de las jornadas era 1936: ¿La guerra que todos perdimos?, pero que un error en la maquetación había omitido los interrogantes. Sin embargo, hoy ha dicho que los signos de interrogación se le ocurrieron hace poco, para rebajar la polémica. “Cuando se montó la bronca y porque no habían entendido a qué se refería el título, pensé en las interrogaciones para suavizar el ambiente y para dejarlo abierto. Dimos la orden, pero ya no llegó a tiempo a la maquetación y el rótulo salió ya sin las interrogaciones”, ha alegado este lunes. “Hay quien se ha agarrado a eso y le ha dado mucha publicidad, cuando es una anécdota sin importancia”, ha añadido. Para las jornadas reprogramadas, sin embargo, mantendrán el título también sin esas interrogantes.

Los organizadores también han aprovechado el acto para volver a cargar contra la izquierda española, esta vez personificada en la imagen de Pablo Iglesias: “Sospechamos que donde está el origen de gran parte de lo que ha pasado fue un mensaje de Pablo Iglesias diciendo que había personajes que no sabían en lo que iban a participar”.

A la salida de Uclés se sumaron otras, como la del coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo; la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el escritor Paco Cerdá, y la socióloga Zira Box, como confirmó la fundación Cajasol. De la salida de ellos también han hablado en la conferencia de prensa. Pérez-Revente ha enumerado alguno de los intervinientes, como Fernando Savater o Teresa Rodríguez, que han conversado con absoluta normalidad. “Primero, mi admiración por Jesús Vigorra y otra a Cajasol, que nos han dejado la iniciativa. Todos los historiadores han reiterado que venían, excepto una, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mantuvo su compromiso con enorme gallardía. El hecho de que la suspendiéramos, se debe a que estaba desequilibrado, no nos daba tiempo a reclutar nuevos nombres”, ha seguido el escritor.