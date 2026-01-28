Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
In memoriam
Opinión

Muere el lingüista José Martínez de Sousa, autor de diccionarios y manuales de referencia

Fallecido a los 93 años, fue una voz con rigor, por su valentía para señalar errores y ofrecer soluciones alternativas

Antonio Martín
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

“Míralo en el Sousa" es la frase propia de los profesionales del lenguaje, la redacción, la corrección, la traducción, la lexicografía o de las artes del libro. Don José Martínez de Sousa se convirtió en epónimo (si no sabe lo que es, “míralo en el Sousa“), como el Moliner o el Seco. Ese es un cielo reservado que no se consigue ni opositando ni buscándolo: te lo ganas a pulso, aupado con el reconocimiento de miles de profesionales que ven en ti, en tus razones, tu experiencia y sabiduría, un apoyo firme para avanzar. Porque “mirar el Sousa", consultar su Diccionario de dudas o el MELE (Manual de estilo de la lengua española) es conseguir certezas ante las dudas: cursivas o comillas, mayúscula o minúscula, arábigos o letras.

José Martínez de Sousa, nacido en O Rosal (Pontevedra) en 1933 y fallecido el 27 de enero en Barcelona a los 93 años, fue el joven que salió de Galicia, aprendió las artes de la impresión en Sevilla y demostró su valor en Barcelona. Del trabajo humilde de recopilar dudas en fichas, pasó a razonarlas, a ordenarlas, a dar explicaciones que salían de la norma académica. Con el tiempo, sus textos fijaron los criterios que, aún hoy, orientan la edición y la corrección en español. Sus manuales son normas de grupos editoriales y de comunicación de ambos lados del charco. Pepe —como quería que lo llamáramos— fue, ante todo, un artesano del lenguaje, con autoridad propia y coraje.

Fue una voz con rigor, por su valentía para señalar errores y ofrecer soluciones alternativas —basadas en su experiencia y en la tradición del mundo del libro—. Esa independencia y tono crítico frente a las instituciones no le ganaron favores: la RAE no consideró ofrecerle un sillón académico, a pesar de ser una autoridad de su altura, con el reconocimiento unánime de los profesionales del libro y del lenguaje

Fue un maestro generoso, compañero de conversación, feroz y agudo en sus debates y en su humor, el corazón de la lista de expertos —y amigos al fin y al cabo— Apuntes. Por eso, celebro habérselo podido agradecer en vida, cuando en el 2007, lo propuse como el candidato más idóneo para que el Ateneo de Madrid le rindiera el homenaje que merecía con su medalla al mérito cultural.

Se nos fue el maestro; quedan su legado y la estela de quienes aprendimos de él. Nos quedan cientos de páginas gastadas, marcadas y garabateadas como solo ocurre con los libros que de verdad necesitas y te siguen acompañando, con la impronta de su figura.

Adiós, Pepe. Tu nombre ya está con Caramuel, Blasi, Martínez Sicluna o Sigüenza y Vera. Esa sensación de orfandad que nos queda a los correctores —clan en el que me reconozco—, hoy quedará resuelta cuando alguien nos pregunte por la palabra “epónimo”, y ante la duda, tras mirar en sus libros, responderemos «lo que diga Sousa», porque sigue a nuestro lado.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_