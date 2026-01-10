“Me cae mal”: la crítica de Boyero a ‘Nouvelle Vague’, la película sobre Godard
El crítico de cine de EL PAÍS opina sobre la última cinta de Richard Linklater, un tributo al director francés
Carlos Boyero asegura en su último artículo que nunca captó la magia del cineasta Jean-Luc Godard, pero que sin embargo, sufrió “infinitas horas de aburrimiento e irritación” debido a una filmografía que califica como “lamentablemente muy extensa”. El crítico dice estas palabras sobre el francés a raíz de Nouvelle Vague, la película estrenada este viernes sobre el director y que dirige Richard Linklater.
El experto considera que la cinta es también es un tributo a otros creadores como Bresson, Melville o Roberto Rossellini. Una trama en la que se reinventa el rodaje de Al final de la escapada, sobre la que Boyero cuenta que desconcertó a casi todos sus integrantes porque Godard “hacía cosas muy raras que aparentemente no tenían sentido o que no se habían hecho nunca”.
Sobre la película de Linklater, en su crítica destaca el blanco y negro de la época, los años sesenta y que se ve y se escucha bien, “a secas”. Y Boyero, aunque es consciente de que aquel fue un momento clave que determinó el camino de muchos jóvenes que querían dirigir películas, no comparte la convicción de que Godard poseía “algo genial”; de hecho, asegura que el tipo que retrata le cae mal.
Puede leer la crítica completa de Carlos Boyero en EL PAÍS a Nouvelle Vague en este enlace: Correcto homenaje al discutible Godard.
Nouvelle Vague
Dirección: Richard Linklater.
Intérpretes: Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin, Adrien Rouyard, Antoine Besson.
Género: drama. Francia, 2025.
Duración: 106 minutos.
Estreno: 9 de enero.
