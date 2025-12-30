La asistencia a las salas de cine en España disminuye un 8% en 2025

La auditora Comscore publica los resultados anuales donde ‘Lilo y Stitch’ encabeza las 10 películas más vistas en los cines españoles

La gente va menos al cine. Para ser exactos, un 8% menos que el año pasado. El dato lo ha hecho público este martes la empresa auditora de carteleras de cine Comscore en un nuevo informe de asistencia anual en España. En 2025 hubo 65 millones de espectadores y la taquilla alcanzó los 453 millones de euros.

La evolución de la taquilla ha sido irregular. El primer semestre cerró en positivo con un incremento del 3% respecto a 2024, pero el segundo semestre tiene un descenso provisional del 16%, con octubre (-28%) y noviembre (-31%) como los peores meses.

Avatar: fuego y ceniza, estrenada el 19 de diciembre, ha sido el mejor estreno de 2025 en España, con 6,2 millones de euros en su primer fin de semana, aunque el primer lugar del año acumulado se lo lleva Lilo y Stitch, estrenada siete meses antes. Del 26 al 28 de diciembre fue el mejor fin de semana —el segundo de esta película en salas— con una recaudación de 9,9 millones de euros.

En el cine nacional, el primer lugar lo ocupa la quinta entrega de la saga Padre no hay más que uno, de Santiago Segura, seguida por El cautivo y Los domingos. La producción española cierra el año con una cuota de mercado del 19% (la misma que en 2024), con un total de 12 millones de espectadores y una taquilla de 78 millones de euros. Padre no hay más que uno 5 es la única película española que entra en el listado de las 10 más vistas en las salas de cine del país.

La semana con mayor asistencia de todo el año fue del 30 de mayo al 5 de junio, que registró un total de 2,08 millones de espectadores. El día con más asistencia fue el 2 de julio con 554.244 asistentes.

El informe también entrega resultados de espectadores por provincias: Madrid (21,5%), Barcelona (13,7%), Valencia (6,5%), Alicante (4,1%), Sevilla (3,7%), Málaga (3,7%), Murcia (3,5%), Vizcaya (2,5%), Islas Baleares (2,5%) y Cádiz (2,3%).

En cuanto a géneros, el favorito en España ha sido el de acción, seguido por el drama y la animación.

No van al cine, pero sí ven películas en casa

El pasado octubre la SGAE publicó un nuevo anuario estadístico con las cifras de 2024, que mostraron que cada español compró 1,5 entradas de media durante todo el año. Eso supone la asistencia más baja registrada en la historia, salvo en los primeros meses de la pandemia. Pero la gente sigue viendo películas, solo que ya no lo hace desde las butacas de una sala de cine. El 15% de la población las ve en casa diariamente y el 60,7% al menos una vez a la semana, según la Encuesta de Hábitos y Prácticas del Ministerio de Cultura publicada en septiembre.

Cultura también apuntó a la falta de tiempo como la principal razón para no ir al cine. El segundo obstáculo es el precio, citado por uno de cada cuatro encuestados. ¿Y quiénes sí van? Asisten más jóvenes que mayores: de 15 a 54 años, acuden más que la media nacional; de 55 en adelante, mucho menos. Otras variables mencionadas en la encuesta son los estudios, poder adquisitivo o residencia en poblaciones más grandes. Un 11,6% asegura que no asiste a las salas de cine porque prefiere verlo en plataformas.

Las repercusiones en las salas son evidentes. En 2024 desaparecieron 39, todas independientes, dejando a España con un total de 3.569 establecimientos, la cifra más baja en los últimos diez años.