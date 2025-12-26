El ‘fanfic’ de Harry Potter que mutó a un superventas sobre los horrores de la guerra

Cuando comenzó a escribir Manacled, SenLinYu (34 años) —quien usa el pronombre elle— se dedicaba a tiempo completo a sus dos hijos pequeños y sentía que su vida se iba en ello. “Me estaba perdiendo a mí misme”. Tras postergarlo una y otra vez por no sentirse preparada, se lanzó al proyecto de su primer libro tomando notas en su móvil mientras su hijo dormía. El resultado fue una historia de amor entre Hermione Granger y Draco Malfoy, personajes de Harry Potter, que mezcló con El cuento de la criada. Lo que en la era digital se llama fanfic, una historia ficticia creada por fans basada en una obra existente.

Tres años después, SenLinYu está en el Hotel Vincci Capitol de Madrid, en la víspera de un encuentro con las lectoras de su nuevo éxito, Alchemised. Resulta que después del triunfo de Dramione, como llamaban a la pareja de magos, las editoriales le contactaron para publicar la historia. La única condición era que eliminara todo rastro de los personajes y narrativas en las que se inspiró. Convertir un libro en otro le tomó los mismos 18 meses que escribir su primera obra. Lo más difícil de esta metamorfosis fue despegarse de su primera creación. “Estaba muy vinculade a la historia. No quería perder ciertas partes, pero tenía que priorizar el corazón de la historia. No me podía anclar a la sensación de que las personas echarían de menos algo, tenía que centrarme en contar la historia de la mejor manera posible”.

Así nació su primera publicación en el mundo editorial tradicional, que alcanzó las 300.000 copias vendidas en una semana. Legendary Entertainment ha confirmado que compró los derechos de adaptación para llevar la historia a la pantalla grande por tres millones de dólares, un récord para este tipo de libros. En Goodreads, donde tiene 123.395 evaluaciones con un promedio de 4,48 estrellas, se coronó como la novela debut favorita de los lectores en 2025.

No es una historia de amor. Aunque haya nacido de la historia inicial entre Hermione y Draco, Alchemised no pertenece al género romántico. “No escribí este libro con la idea de que fuese visto como algo aspiracional”, subraya SenLinYu. Aunque no niega que haya romance y que sea parte importante de la historia, defiende que no está para que se lea como una versión idealista del amor. “Para mí es una historia humana”. Es un popurrí de géneros. Tiene su toque histórico, también fantasía, ciencia ficción, magia. “No me gusta que se clasifique como romance en sí porque no cumple con los requisitos para serlo”.

Antes de dedicarse a la escritura no tenía una ocupación profesional en concreto, sino que hacía lo que surgiera hasta que llegó el embarazo y la crianza. Nunca decidió qué estudiar y, cuando llegó su primer hijo, simplemente postergó la decisión sin sospechar lo que pasaría: “No tenía ninguna idea de que me convertiría en escritora”. Pero las historias desde siempre habían rondado su cabeza; las imaginaba mientras paseaba, las narraba para sí, y cuando llegaba la hora de dormir, las visualizaba.

Archive of Our Own, una plataforma digital para subir escritos, fue la primera vitrina para sus textos con una audiencia que crecía a pasos de gigante. “La gente decía: ‘Me encanta, me ha gustado, me pregunto qué pasará’. Había un poco de feedback”. Pero esta retroalimentación no condicionó la historia de Dramione, sino que le servía para saber si estaban entendiendo lo que quería contar. Incluso, al inicio había muchas opiniones negativas que amenazaban con no seguir leyendo la historia porque no escribía lo que ellos esperaban. “Yo tenía una visión muy clara para la historia y esas opiniones no me influyeron de ninguna manera. Si quieres una historia distinta, búscala en otro sitio, pero esta es la mía”. Aun así, hubo algunas retroalimentaciones que sí escuchó, de algunas lectoras en línea con las que hizo amistad, las que sí entendían el propósito y ayudaban leyendo los borradores antes de su publicación.

Todo el proceso de escritura de Alchemised fue mientras en el mundo había —y hay— dos grandes guerras. “Sucedían muchísimas cosas y el libro también es sobre mí procesando patrones que veo en la historia reciente”. Violencia, tortura, experimentación humana, tortura médica, eugenesia, canibalismo, necrofilia... El segundo libro —de 1.030 páginas— tiene 12 de alertas de contenido por las escenas de violencia, canibalismo... Resultó ser un universo oscuro y complejo donde SenLinYu narró una parte de su propia historia. “En Estados Unidos hay una idea sobre la Segunda Guerra Mundial donde ven a los militares como algo bueno, como salvadores. Pero yo soy medio japonesa y mi abuela y su familia, cuando ella tenía 16 años, estuvieron en campos de concentración”.

La creencia en Estados Unidos como héroes, dice, es intocable e indiscutible: “No les gusta admitir que hubo racismo”. SenLinYu creció en una familia que no le enseñó ni el idioma ni la cultura japonesa porque querían pasar desapercibidos. “Cuando yo crecí, la gente me veía como una persona asiática, por mi aspecto, pero tenía esta desconexión cultural enorme. Quisieron borrar mi identidad para que fuese totalmente estadounidense”. Dedicó parte de su tiempo a estudiar “el frente del este” de la historia, donde leyó sobre las mujeres soviéticas, sobre otras experiencias y narrativas de la guerra, y nació el deseo de recuperar estas vivencias ignoradas.

No siente comodidad con la idea de que las personas son malas y que, como uno es bueno, no hará esas atrocidades. Cree que es importante hablar del tema, cuestionar por qué se cruzan esos límites: “Nos gusta creer que somos buenos, pero eso nos evita hacer cierto trabajo preventivo para evitar que otras personas tomen ese camino”, reflexiona. “Eso nos hace mucho más ciegos al daño que podemos ejercer contra alguien”. En su experiencia, el proceso de escritura es desenredar una madeja de preguntas morales, éticas, complicadas que le dan vuelta la cabeza y que tienen muchos matices.

Aunque las más de mil páginas de su libro son densas, violentas y oscuras, reconoce que crear y desarrollar este mundo no le ha afectado en lo personal: “No soy una persona superemocional. Pero cuando escribo, de una forma extraña, es cuando siento más emociones. Es catártico para mí escribir sobre estos temas, porque se convierte en un sitio donde puedo meter todas estas emociones negativas”. Además de su rol como repositorio emocional, la historia tiene dos objetivos: denunciar y llevar la atención hacia las cosas horribles que pasan en el mundo, pero también darle a los lectores lo que querían. “Siento que en la literatura y especialmente en la fantasía moderna, en las películas e incluso en las noticias, tenemos un tratamiento extraño sobre la guerra como una especie de espectáculo y quería crear una historia que recordara lo horrible que es”. Hay mucha gente que no se interesará en leer libros de no ficción, cree, así que asume la tarea de llevar la denuncia al mundo de la ficción. “Necesitamos tener ese recordatorio en otros espacios”.