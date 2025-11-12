La nueva película de Tom Ford contará con el debut de Adele como actriz

La adaptación de la novela ‘Cry to Heaven’ de Anne Rice se estrenará en otoño de 2026, y en el reparto estarán también Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson y Paul Bettany

Tom Ford está preparando una nueva película sobre el mundo de la ópera donde Adele debutará como actriz. Se trata de una adaptación de la novela Cry to Heaven (1982) de Anne Rice, producida y dirigida por Ford, quien también es el guionista. La trama va sobre los castrato, hombres sometidos a una castración infantil para conservar la voz aguda, a través de la historia de un noble veneciano y su maestro de canto.

El reparto, además de la cantante británica, incluye a Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George Mackay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany y Owen Cooper. A ellos se suman Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer, Thandie Newton y Lux Pascal.

No es la primera vez que una de las más de 40 novelas de Anne Rice es adaptada a la pantalla. En 1994 fue la película Entrevista con el vampiro, en 2023 la serie Las brujas de Mayfair, y Talamasca: la orden secreta, con una primera temporada recién estrenada. Con más de 135 millones de copias vendidas, Rice es considerada una de las escritoras de fantasía más populares de todos los tiempos.

La nueva película de Ford —presentada en el American Film Market a través de su productora Fade to Black— está en preproducción en Londres y Roma, y empezará su rodaje en enero, cuando se espera que comience el rodaje, y con un estreno proyectado para otoño de 2026.

El también diseñador de moda ya ha dirigido dos películas que han alcanzado gran éxito. Un hombre soltero (2009) fue protagonizada por Julianne Moore y Colin Firth, nominado al Oscar como mejor actor. Animales nocturnos (2016) ganó el Gran Premio del Jurado en Venecia y Michael Shannon obtuvo la nominación a mejor actor de reparto en los Oscar.