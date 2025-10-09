El húngaro László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025
La Academia Sueca anuncia el galardón más prestigioso de las letras universales
La Academia Sueca anunció este jueves en Estocolmo que el Premio Nobel de Literatura es para el húngaro László Krasznahorkai.
En la concesión de este galardón influyen cada año factores geográficos y políticos. Sin embargo, la Academia siempre subraya que es un premio eminentemente literario. Este año, seis miembros de esta institución han formado el jurado, que cambia cada tres años. Lo ha presidido Anders Olsson, de 76 años. Con él, Ellen Matsson, Anne Swärd, Steve Sem-Sandberg, Anna-Karin Palm, y Mats Malm, por lo tanto, un jurado paritario.
Desde el pasado junio y hasta finales de agosto, el jurado y sus asesores han leído obras de la selección de candidatos, que pueden proponer instituciones o particulares. Las deliberaciones arrancaron en septiembre y las notas de esas discusiones se harán públicas dentro de 50 años, como mandan las normas de la institución.
En 2024, el Nobel fue para la surcoreana Han Kang, una sorpresa porque premió a una persona joven (53 años); a una surcoreana, el primer galardón para esta nacionalidad; y un reconocimiento a una cultura que está penetrando en Occidente y en todo el mundo en todas las disciplinas.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
