Angélica Liddell, premio Nacional de Teatro 2025

Angélica Liddell ha ganado el premio Nacional de Teatro 2025, otorgado por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros. Figura central del teatro contemporáneo español, Liddell es también uno de los nombres de mayor proyección internacional por su estilo único y visceral, que ha dejado huella en numerosos creadores de todo el mundo. En su argumentación, el jurado destaca la fuerza de su lenguaje, “de enorme riesgo y calidad, que la ha confirmado como un referente dentro y fuera de España para la creación escénica contemporánea”. Pese a su influencia, aunque ya fue reconocida con el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2012 por su monumental obra La casa de la fuerza, el de Teatro se le había resistido hasta ahora. Además, en 2013 fue distinguida con el León de Plata de la Bienal de Teatro de Venecia y en 2017 fue nombrada Chevalier de las Artes y las Letras de Francia, una de las máximas distinciones del país galo.

Liddell, nacida en Figueres hace 58 años, se forjó en el fructífero teatro alternativo madrileño de los años ochenta-noventa y tras el cambio de siglo saltó a los grandes escenarios. Es autora de sus obras, protagonista única sobre el escenario, directora de sus montajes y diseñadora de sus escenografías: paradigma del artista total contemporáneo. El suyo es un teatro políticamente incorrecto, reconocible por sus monólogos rabiosos, imágenes provocadoras y escenas extremas. Pero también cargado de poesía. De hecho, la mayoría de sus textos se editan como poemarios que expanden su influencia más allá de los escenarios, traducidos a numerosos idiomas. Su último libro no es teatral, sino una colección de relatos titulada Cuentos atados a la pata de un lobo (Malas Tierras).

Angélica Liddell, en una escena de 'Dämon. El funeral de Bergman'. Christophe Raynaud de Lage (FESTIVAL DE AVIÑÓN)

El Premio Nacional de Teatro le llega tras marcar un hito en el verano del año pasado: se convirtió en la primera artista española en inaugurar el Festival de Aviñón, la cita más importante de la escena europea contemporánea, en el imponente marco del Palacio de los Papas. Allí estrenó su última obra, Dämon. El funeral de Bergman, “que sintetiza una forma de trabajar crítica, que no hace concesiones e invita a la reflexión y el debate”, según ha subrayado el jurado que le ha otorgado el premio.

Dämon. El funeral de Bergman recibió buenas críticas en Aviñón, pero provocó un terremoto por arremeter contra los críticos franceses en una escena del espectáculo, citándolos por sus nombres y apellidos. No fue la única polémica ni posiblemente la última que ha desatado esta creadora irreverente. La creadora española ha disparado contra todos los sectores de la sociedad en sus tres décadas de trayectoria artística: la burocracia cultural, la hipocresía, el mundillo artístico, el machismo, el feminismo y hasta el propio público que la está viendo. En 2014 anunció que no actuaría más en España por el desprecio que recibía de los programadores y las instituciones mientras en Europa se la rifaban. Regresó en 2018 de la mano de Àlex Rigola, por aquel entonces director de los Teatros del Canal de Madrid.

Escena de 'Vudú', (3318) Blixen, de Angélica Liddell. LUCA DEL PIA

En otoño de 2023, pocos meses antes de marcar ese hito en Aviñón, donde ya había presentado siete obras desde 2010, Liddell estrenó en el festival Temporada Alta de Girona otra obra monumental de casi seis horas de duración, Vudú (3318) Blixen, en la que escenifica su propio entierro y que fue aclamada como otra de sus obras cumbre. En este mismo festival presentará el próximo noviembre su nuevo trabajo, Seppuku. El funeral de Mishima o el placer de morir, una experiencia al alba centrada en el tema de la muerte y el suicidio a través del escritor japonés Yukio Mishima, con dos funciones programadas a las seis y cuarto de la mañana.

Con su compañía Atra Bilis Teatro, que fundó en los noventa junto a Gumersindo Puche, Liddell ha recorrido los principales festivales y escenarios del mundo y acumula una prolífica lista de obras. Entre sus títulos más importantes destacan El matrimonio Palavrakis (2001), El año de Ricardo (2005), Perro muerto en tintorería: los fuertes (2007), La casa de la fuerza (2009), ¿Qué haré yo con esta espada? (2016) o Liebestod. El olor a sangre no se me quita de los ojos. Juan Belmonte (2021).