Las mujeres aumentan la brecha de lectura con los hombres

Las mujeres leen más que los hombres en España y la brecha va en ascenso. Según el último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), presentado este viernes, esa diferencia ha aumentado un punto porcentual respecto al estudio anterior, que recogía los datos de 2018. En concreto, el 68,3% de mujeres lee libros en su tiempo libre frente al 56% de los hombres.

De acuerdo con esa realidad, el perfil más típico del lector de libros en España es una mujer mayor de 55 años, con estudios universitarios y que vive en un área urbana. El 83% de ellas lee libros al menos una vez por semana, de acuerdo con los datos de esta muestra elaborada con información de 5.000 individuos por la empresa Conecta Research & Consulting para la FGEE, en la que colabora el Ministerio de Cultura.

En cuanto a los hombres, su perfil es coincidente con el de las mujeres: un individuo de 55 años o más, también con estudios universitarios y residente en un área urbana. La mayoría de ellos, el 76,7%, lee en su tiempo libre.

Con todo, los índices de lectura siguen mejorando en España. El 68,5% de la población lee, en una tendencia que ha experimentado un crecimiento de 8,2 puntos desde 2010. El porcentaje de lectura en el tiempo de ocio ha aumentado un 5,2% desde 2010. La mitad de este público, además, lee al menos dos veces por semana. El porcentaje de lectores de libros que leen a diario en su tiempo libre se ha estabilizado en el 32% tras haber aumentado el año anterior. En perspectiva, desde 2010 esta cifra se ha incrementado en 5,1 puntos.

Pero no todos los datos son luminosos. Un alto porcentaje de la población no lee libros casi nunca en su tiempo libre: el 37,8%. Mientras que el principal motivo para la lectura sigue siendo el entretenimiento, los que no tienen el hábito arguyen como principal excusa que no tienen tiempo (el 41%). De ese 37,8%, el 31,5 no lee libros nunca.

En la presentación del estudio, el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha definido la lectura como “un asunto de Estado” y, por tanto, ha afirmado que convertirla en un hábito “es un objetivo fundamental” de su ministerio “en diálogo con los territorios, las fuerzas políticas y sociales, el sector del ibro y la ciudadanía”. Rodríguez Uribes ha considerado “un gran dato” el incremento de lectores en España, pese a no ser “espectacular”, aunque sí “constante y esperanzador”.

Por territorios, seis comunidades se encuentran por encima de la media española (62,2%), por este orden: Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, La Rioja y Aragón. Las otras 11, aunque han mejorado los índices de lectura respecto al año anterior, se quedan por detrás, siendo Extremadura la peor posicionada con el 52,2%.

En cuanto al soporte digital, el porcentaje de lectores ha aumentado hasta el 29,1%, algo menos de un punto que el año anterior. La descarga gratuita sigue siendo la principal forma de obtención de libros digitales (54,7%).

Un 62,6% de los españoles compró algún libro según el estudio de 2019, incluidos los de texto. Son apenas dos décimas más que el año anterior. Los que compraron libros que no eran de texto se situaron en el 50,4%. El principal canal de adquisión sigue siendo la librería tradicional, seguido por Internet.