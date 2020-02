La champeta, el sonido de los barrios del Caribe colombiano que puso a bailar a la Super Bowl

Una azotada de baldosa mundial. Una terapia, el orgullo champetúo, picotero. Eso fue, en las palabras que se usan en el Caribe colombiano, lo que vieron millones de personas en el Super Bowl cuando Shakira bailó el domingo al ritmo de lo que en Colombia se conoce como champeta.

Fueron solo 28 segundos pero podrían ser claves para despertar mayor interés en este género que ha marcado el ritmo del Caribe en los últimos treinta años. La champeta viene de los barrios, del ambiente de la verbena popular y no es nueva. Tampoco es sonido homogéneo; de hecho, el concierto del domingo no fue estrictamente champeta sino soukous. En todo caso, y bajo el nombre que sea, refleja la historia africana y los caminos que tomó al llegar al Caribe colombiano. “El sonido de la champeta está directamente relacionado al de la rumba congoleña y de Zaire, al soukous de África central. Es el mismo compás. En su sonido el gran protagonismo es de la guitarra y de cierta organeta Cassio que hace efectos de sonido”, explica el periodista musical Jaime Monsalve, de Radio Nacional de Colombia.

En barrios de Cartagena y Barranquilla no hay fin de semana que no suene; tampoco hay niñas o niños caribeños que no tenga el ritmo incorporado en el cuerpo. La profesora de Shakira es la muestra perfecta. Tiene apenas 18 años, baila desde que se acuerda y trabaja para ayudar a su familia. “Les presento a Liz, ella es una bailarina espectacular de Barranquilla. La descubrí bailando champeta —-uno de los ritmos colombianos favoritos— en Instagram y decidí invitarla a que formara parte de la coreografía del medio tiempo del Super Bowl”, la presentó Shakira. Ella aún no se lo cree. “¡Ser profesora de Shakira! Soy una chica súper humilde. Todo llega a su debido momento. Dios me ha bendecido con esta oportunidad maravillosa”, dijo Liz Dany Campo en la radio.

La champeta se baila con todo el cuerpo, pero dos pasos son claves: el caballito, que es el brinco que se ve en el Super Bowl, y la cama, que se baila en parejas, cuando el hombre toma a la mujer por la cintura y bajan al ritmo de la música.

La canción que bailó Shakira

“El tema africano que bailó Shakira en el Super Bowl 2020 es Icha de Syran Mbenza con Diblo y Lokassa Ya Mbongo. Le dicen El Sebastián y fue un tema promovido por el picó El Gran Freddy en Barranquilla a finales de los ochenta”, explica en redes Don Alirio, experto picotero (como se conoce a los DJ), otro concepto clave para la difusión de la champeta.

Los picós son enormes y coloridos parlantes que se usan en los barrios populares del Caribe y que sirvieron para democratizar el entretenimiento entre las clases populares. “Promovieron y desarrollaron muchas músicas del mundo desde los 50 aunque hay datos históricos que confirman su aparición desde finales de los 30”, difundió a través de redes. Por eso, para que se conociera el tema que bailó Shakira, fue importante El Gran Freddy. “La primera vez que lo sonaron fue en una verbena en el Barrio La Paz”, dijo en Twitter.

Monsalve recuerda también que el origen de la palabra champeta tiene relación con un machete que llevaba ese nombre. “A quienes portaban esos machetes bien sea como herramienta de trabajo o como arma y que eran los primeros en conocer las canciones, los llamaban champetúos”. “Se puede rastrear desde principios de los 80 aparecen el grupo Son Palenque, al comando de Justo Valdés y un año después Abelardo Carbonó con Abharca. Mientras en Cartagena está Viviano Torres 'Anne Swing'", agrega.

Ariada Padrón, gestora cultural cartagenera, dice que hay pioneros como Mr. Black, Charles King y otros nuevos como Kevin Flórez, El imperio y el Rey de Rocha o el Gran Benko. “Lo del Super Bowl puede ser un llamado al orgullo a la inclusión y reconocimiento a un género que ha estado excluido. Shakira se lo puso al oído al mundo entero lo cual no quiere decir que la champeta sea nueva”, dice.

La champeta es también la crónica del barrio caribeño por excelencia. “Hablan de amor, pero también de lo que pasa en el barrio y tienen un gran sentido del humor”, dice Monsalve. De hecho, hay champetas para las telenovelas de distintas épocas, los escándalos de corrupción del país como el proceso 8.000 y hasta para los Caballeros del Zodiaco.