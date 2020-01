El cine español recibe a Pedro Sánchez con una lista de deseos

Pedro Sánchez, acompañado por el presidente de la Junta de Andalucia, Juanma Moreno (i), el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso (2d) y los vicepresidentes Rafael Portela (i) y Nora Navas, a su llegada a la entrega de los Premios Goya 2020. En vídeo, las peticiones de algunos de los asistentes. Foto: EFE | Vídeo: EPV

Casi parecía un intruso. Porque hace tiempo que se le invita, pero siempre tenía otro plan. Cada año, los Goya convocan a las mayores estrellas del cine español. En la alfombra roja se suman personalidades de todo tipo. Ahí están los focos y ahí debe pasearse un famoso que se respete. Sin embargo, hubo una celebridad que resultó inmune al hechizo de la gala. Y eso que era la más deseada, la que actores y directores querrían conocer. Entre otras cosas porque de su opinión depende, en parte, su futuro. Puede que el mejor resumen fuera el del copresentador, Andreu Buenafuente: “Vemos su presencia como algo extraordinario, pero debería ser la normalidad”. Desde luego, no es habitual que el presidente del Gobierno acuda a los Goya. Había ocurrido una vez, en 33 años, y desde aquella visita de José Luis Rodríguez Zapatero han pasado tres lustros. Al fin, Pedro Sánchez mejoró ayer las estadísticas en la 34ª edición, celebrada en Málaga. De ahí que los divos no dejaran escapar la ocasión para aclararle al jefe del Ejecutivo las necesidades del cine. No vaya a ser que no vuelvan a verle en 15 años.

“Le pido que ponga el ojo en la cultura. Significaría más dinero, y hace falta para películas dignas”, defendió Marta Nieto, nominada por Madre a mejor actriz protagonista. Su categoría, y las demás de interpretación, están divididas por sexos. Pero, en el resto de apartados, había una nominada por cada cuatro hombres. “Hay un problema respecto a cuantos proyectos de directoras consiguen financiación. Y ahí se empieza a plantar una semilla de lo que ha pasado”, aseguró Belén Funes, que optaba al premio a mejor dirección novel por La hija de un ladrón.

La necesidad de alcanzar la igualdad encabezaba, pues, la lista de asuntos pendientes. Pero hay más por hacer. “Pienso hablar con el presidente de Pedro a Pedro, de tú a tú, y tengo mucho que pedirle. En España muchos gobiernos se han olvidado de que el cine es la memoria de un país”, defendió Almodóvar, uno de los favoritos por Dolor y gloria. Y Alejandro Amenábar, líder de nominaciones con las 17 de Mientras dure la guerra, también dejó sus peticiones para una charla privada: “Se lo comentaría más bien en una reunión. En todo caso, con que gobierne, vale”. Mientras que Antonio Banderas solicitó que se apruebe ya una ley de mecenazgo para cine y teatro.

La receta del actor Juan Diego Botto fue casi igual de sencilla: “Fíjese en el cine francés”. Es decir, más fondos, protección y respeto. Ángeles González-Sinde, exministra de Cultura, ofreció esta sugerencia: “Tal vez hagan falta unas nuevas reglas del juego”. Oliver Laxe, creador de Lo que arde, uno de los filmes más aplaudidos del año, fue concreto: “Que RTVE y el ICAA [el Instituto de las Artes Cinematográficas] trabajen más juntos”.

Entre tantos deseos, el actor Carlos Bardem rompió una lanza a favor del presidente. Por un lado, le invitó a aumentar el gasto en Cultura —suponía el 0,3% del PIB en los Presupuestos socialistas rechazados en el Congreso en 2019—, para que España deje de estar “a la cola de su entorno”. A la vez, le reconoció a Sánchez que “al menos va al cine, no como otros presidentes que se jactaban de leer el Marca”. Aludía al exmandatario Mariano Rajoy, que confesó, antes de la gala de 2017, que no había podido ver “ninguna de las películas nominadas”.

No fue posible ayer saber si Sánchez tiene más pasión por el cine español: ni él ni el recién nombrado ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, aceptaron preguntas. Pero Bob Pop, colaborador del programa Leit Motiv, de Movistar, le dio un consejo: “Que vaya más al cine y a la salida lo tuitee”. Tal vez ayude ello a la visibilidad del cine español. Porque la audiencia televisiva de la gala de 2019 (3,9 millones de espectadores) superó las entradas vendidas por las cinco películas que optan al premio principal este año (3,2 millones). Y mientras las salas registraban el mejor dato de afluencia en años, con 105 millones de espectadores, la cuota del cine nacional descendía al 15%. Se entiende, pues, que el actor Luis Tosar le lanzara al presidente un deseo sencillo: “Que se fije en nosotros”.