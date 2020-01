Los Goya se juegan a tres bandas

Hacia la una de la madrugada se acabará la carrera más igualada de los premios Goya de los últimos años, la del galardón a mejor película. Según la casa de apuestas Sportium, Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, es la gran favorita con 1,33 euros por euro apostado. Segunda sería Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, tiene una cuota de 4,30, y La trinchera infinita, de Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga llega a 4,50 euros por euro apostado. Si la referencia son los premios precedentes, los Forqué, que entregan los productores, suelen acertar en el premio a mejor película, y aquí ganó La trinchera infinita, si no fuera... si no fuera porque ninguna película de Pedro Almodóvar ha ganado este trofeo. Es decir: los Forqué no ayudan a vaticinar cuando un filme de Almodóvar es favorito. Además, estas dos películas no son las que tienen más candidaturas, sino que ese honor lo ostenta Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, con 17 nominaciones, una más que el drama de Almodóvar, y dos más que la historia del topo malagueño de la Guerra Civil. Nunca se había visto un codo con codo entre tres películas en los Goya. Tienen derecho a voto casi 1.800 académicos. ¿Cuántos votan? Y de esos, ¿cuántos votan todas las categorías? Es la gran duda.

Presentadores. En esta edición, la Academia ha optado por anunciar los nombres de muchos presentadores: Penélope Cruz, Bob Pop, Ángeles González-Sinde, Marisa Paredes, José Coronado, los Javis, Santiago Segura... También que el quinteto de películas candidatas tendrá unos introductores de honor: la nadadora española más laureada, Ona Carbonell, presentará Lo que arde; el exfutbolista Carles Puyol hará lo mismo con Intemperie; el pianista británico James Rhodes introducirá La trinchera infinita; la periodista María Casado presentará Dolor y gloria, y la también reportera Rosa María Calaf anunciará Mientras dure la guerra. Actuarán Pablo Alborán, Jamie Cullum, Rayden, Ana Mena, y Antonio Banderas con los actores del musical A Chorus Line. La pareja Amaia y Celia Flores interpretará canciones de la madre de Celia, Pepa Flores, Marisol, Goya de Honor que no se sabe si recogerá el galardón. Ente las autoridades que sí han confirmado su presencia está Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. De maestros de ceremonias, Andreu Buenafuente y Sílvia Abril, que repiten tras el éxito de Sevilla. “Será una gala muy visual”, aseguraban esta semana.

Público de la calle. El año pasado en Sevilla más de 200 personas protestaron por la lejanía de los famosos. En Málaga, la Academia ha puesto remedio a ello, y en una ciudad que vive el famoseo cinéfilo como pocas —como muestra su festival de cine español— inaugura una alfombra roja solo para público de la calle junto a dos pantallas gigantes a las puertas del pabellón Martín Carpena, donde se celebra la gala. Por el contrario, la previsión de frío y posible lluvia no ayuda al baño de multitudes. Dentro verán la entrega 3.200 personas, el mayor aforo de la historia de los premios. Entre ellas, las ocho que compraron entradas a 1.600 euros a través de la web de uno de los patrocinadores, American Express, que solo pedía ser poseedor de su tarjeta. Según la Academia, es una acción especial para clientes vips, pero... “No es honesto vender entradas porque esto no es un espectáculo sino una entrega de premios", contó el lunes el presidente Mariano Barroso. “Es responsabilidad del patrocinador”.

Goyas limpios y viajeros. Los premios han sido certificados por AENOR como un evento con cero emisiones, y acredita que se han compensado las emisiones de gases. Si el año pasado se celebraron en Sevilla, y hoy en Málaga, ¿en 2012 irán a Valencia? La excusa: el centenario del nacimiento de Luis García Berlanga. Por ganas valencianas, que no quede.