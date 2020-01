Pedro Sánchez acudirá a la gala de los Goya

Se acercaba la fecha de la ceremonia de entrega de los premios más importantes del cine en España, pero desde Moncloa no se acababa de confirmar que en la agenda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuviese prevista su asistencia a la gala de los premios Goya del próximo sábado en Málaga. Hoy, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha despejado la incógnita en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, desmintiendo así algunas informaciones que daban casi por seguro la ausencia de Sánchez. El presidente asistirá el sábado a la que será su tercera noche de los Goya, y será la primera que lo haga como presidente del Gobierno. El año pasado se ausentó.

Según Montero, con su presencia en los Goya, Sánchez quiere dar un "apoyo explícito a todas las actrices, a todos los actores y en definitiva a la industria cinematográfica" que, ha destacado, "es fundamental para difundir" la cultura española y también "como palanca de crecimiento económico". "Hay que defender, hay que proteger al cine español, intentar impulsarlo", ha añadido la portavoz del Gobierno.

Sánchez se convertirá en el segundo presidente de Gobierno que acude a los Goya, después de José Luis Rodríguez Zapatero, que acudió a la gala de 2005. Mariano Rajoy no acudió en ninguna ocasión mientras fue presidente del Gobierno. Sin embargo, no es la primera vez que Sánchez acude a la entrega de estos premios: ya asistió en 2016, como líder de la oposición, y repitió en 2018, tras haber sido reelegido como secretario general en mayo de 2017. Sin embargo, no acudió en la edición de 2019, meses después de tomar posesión como presidente de Gobierno tras la moción de censura a Rajoy.

Además del nuevo ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y del de Consumo, Alberto Garzón, hasta ahora estaba confirmada la asistencia a la 34ª edición de los Goya de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, del PP, además del alcalde de la ciudad de Málaga, también del PP, Francisco de la Torre. Los representantes de Vox por el momento han declinado la invitación de la Academia de Cine. El aforo del palacio de deportes José María Martín Carpena en Málaga, que acogerá la ceremonia, es de 3.200 personas y la hora de comienzo de la gala las 22.00. Antes habrá alfombra roja. Luego, unas grandes pantallas permitirán seguir los Goya desde fuera del teatro, además de la retransmisión por TVE.

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, y Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, parten como favoritas en esta edición 2020, cuyo premio de honor le ha sido concedido a Pepa Flores, Marisol. Andreu Buenafuente y Silvia Abril serán los presentadores.