El juez ordena que el obispo de Lleida entregue al de Barbastro-Monzón 111 obras de 43 parroquias

El juez ha dado la razón a la demanda interpuesta por 43 parroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón frente a la diócesis de Lleida en la que le reclaman 111 piezas depositadas en el Museo de Lleida. El juez ordena en una sentencia dada a conocer esta mañana por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la inmediata devolución de estos bienes a las parroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón, después de estimar íntegramente la demanda presentada por el obispado que representa a las 43 parroquias, y desestima en su totalidad las demandas presentadas por el Obispado de Lleida y por el Consorcio del Museo de Lleida, de las que absuelve al obispado oscense.

Esta resolución abre un nuevo frente a favor de las aspiraciones aragoneses, tras el incumplimiento reiterado del Obispado de Lleida a las sentencias de los tribunales vaticanos, que ordenaban la devolución de los bienes de las parroquias aragonesas segregadas de la diócesis catalana en junio de 1995 y pasaran a formar parte de la recién creada diócesis de Barbastro-Monzón. La sentencia llega después de varios meses de espera del juicio que sentó en el banquillo hasta a tres obispos en mayo pasado en el Juzgado número 1 de Barbastro y que ha generado 36 tomos con 25.000 folios donde se han incorporado 1.017 documentos.

Virgen con el Niño de Saidí, una de las 111 obras reclamadas por el obispado de Barbastro y que se encuentra en Lleida.

La sentencia, dada a conocer esta mañana por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se estima íntegramente la demanda principal formulada por los representantes del Obispado de Barbastro-Monzón y por el Gobierno de la Comunidad de Aragón frente al Obispado de Lleida, el Consorcio del Museo de Lleida y la Generalitat de Cataluña. El juez declara “que cada uno de los bienes reseñados en el hecho primero de la demanda principal son propiedad de cada parroquia respectiva, de los que proceden, y que deben ser devueltos de forma inmediata a las mismas por mediación del Obispado de Barbastro-Monzón en su sede social”.

El magistrado da por buenos los argumentos presentados por los abogados de obispado y el gobierno de Aragón en el sentido de que las piezas "fueron cedidas sucesivamente en deposito al Obispado de Lleida, quien posteriormente los depositó en el Museo de Lleida Diocesano y Comarcal, antiguo Museo Diocesano de Lleida", y no a los de la parte leridana que intentaron demostrar durante la vista celebrada en mayo pasado que todas estas piezas eran propiedad del obispado de Lleida después de que fueran adquiridas a cada una de las parroquias. Entre los informes técnicos que aportaron, una tesis doctoral en el que se incluían los títulos de compraventa firmados por el obispo leridano Meseguer y los párrocos de las iglesias a lo largo de diferentes años; una información que no ha convencido al juez. Para él el consorcio del Museo de Lleida no ha podido aportar "títulos concretos de compraventa, permuta o donación" por los que había adquirido todos esos bienes.

En este sentido, durante la vista del juicio el Obispado de Lleida ya reconoció que no tenía título de propiedad de 28 de las piezas, si bien hizo valer el derecho de usucapión para su adquisición.

El juez también da la razón al Obispado de Barbastro-Monzón para poder reclamar las piezas en nombre de las parroquias, algo que se cuestionaba desde Lleida y tiene en cuenta acuerdos firmados entre los dos obispados en 2008 y 2017 en los que el de Lleida reconocía la propiedad del de Barbastro-Monzón sobre las obras.

Según el magistrado los objetos de litigios son "bienes preciosos" al tener "un valor notable por razón de arte, de la historia o de la materia", según establece el Código de Derecho Canónico. Por eso, según el juez para la enajenación de estas piezas era necesario desde 1893 la autorización de la Santa Sede y desde 1923 la autorización del Ministerio de Justicia.

Con todo, la "sentencia no es firme y cabe interponer recurso de apelación ante este juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación para su resolución ante este Juzgado”, algo que vistos los precedentes en los otros conflictos abiertos: las piezas depositadas tanto en el MNAC como en el Museo de Lleida del monasterio de Sijena, así como las pinturas murales de la sala capitular de este monasterio que se exhiben en el MNAC de Barcelona, las partes catalanas afectadas seguro que harán.