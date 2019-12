Pablo Remón reescribe ‘Doña Rosita la soltera’

Por primera vez el dramaturgo y director teatral Pablo Remón, autor de algunos de los montajes más relevantes de la escena española en los últimos años (Los mariachis, El tratamiento y 40 años de paz, entre otros), estrenará una obra no escrita por él: Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca, aunque se trata de una versión muy personal, con mucha reescritura por parte de Remón, que de hecho la ha retitulado como Doña Rosita, anotada. Se presentará el próximo sábado en los Teatros del Canal de Madrid (hasta el 29 de diciembre) como parte de las actividades programadas durante todo 2019 por la Comunidad de Madrid para conmemorar el centenario de la llegada del poeta a la capital española.

“Cuando me lo ofrecieron, mi primera respuesta fue un no rotundo. No quería hacer arqueología y no veía cómo podía enlazar ese personaje con el mundo actual ni con el espectador contemporáneo. Una mujer del siglo pasado que espera eternamente el regreso de un novio que emigró a América con la promesa de volver para casarse con ella. ¿Cómo cuentas eso hoy?”, explica Remón. Pero incluso después de haber rechazado la propuesta, el dramaturgo no pudo evitar seguir pensando en ello y de pronto se le empezaron a aparecer en su mente mujeres de su familia ya fallecidas (sus tías solteras, su madre) y su propia infancia en una ciudad de provincias. Un contexto similar y personajes parecidos a los que aparecen en la obra de Lorca. Así fue como finalmente Remón decidió aceptar el proyecto e introducir en su relectura, entremezclados con los originales, a las mujeres de su propia familia y a sí mismo, en una versión que conecta la España de finales del siglo XIX con la actual.