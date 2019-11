Antonia Zegers: “Chile despertó y tenemos que generar nuevos acuerdos”

Antonia Zegers (Santiago de Chile, 1972) no está segura si algún personaje de cine se asemeja a ella, pero sí sabe quién la impresionó cuando era joven. Ver el trabajo de Gena Rowlands en Una mujer bajo la influencia, de John Cassavetes, le “movió hasta los huesos”, admite. Sintió que ser actriz era ese trabajo. Hizo su estreno en el cine hace 24 años, desde entonces ha participado en más de una veintena de películas, incluyendo algunos de los títulos más galardonados de Chile.

Dos de sus más recientes proyectos televisivos, La Jauría y Dignidad —sobre la colonia que fue utilizada por el exmilitar nazi Paul Schäfer para cometer abusos contra menores y posteriormente como centro de tortura durante la dictadura—, la meten en el papel de dos mujeres policías, muy diferentes una de la otra, pero muy involucradas con los sucesos en momentos distintos de la historia de Chile. Zegers no solo está comprometida con su país en la ficción, también como parte de la Red de Actrices Chilenas, que a través de un vídeo mostraron su apoyo a la necesidad de un nuevo “pacto social”, ante las últimas protestas que dejaron un saldo de 20 muertos en su país.

¿Cómo se le da ser detective?

Son dos mujeres totalmente distintas, en dos momentos distintos de la historia de Chile y que trabajan ambas en la misma institución… ¡Pero puedo decir que he acarreado pistolas casi todo el año!

¿En qué se diferenció su preparación para ambas?

Finalmente, uno lo que busca en los personajes es un alma, que por su puesto se nutre también del oficio, pero es una humanidad lo que uno encarna.

¿Hablar de Colonia Dignidad sigue siendo tabú?

Creo que es tabú porque hay demasiada gente que incluso con su silencio permitió que se violaran los derechos humanos de niños, niñas, adultos y luego disidentes políticos de la dictadura por 40 años. ¡Es una vergüenza que esto haya sido posible durante tanto tiempo!

¿Dónde no querría vivir?

Lejos de mis hijos. Ellos son mi patria.

¿Cuál es la importancia de un nuevo “pacto social”?

Queremos un nuevo pacto social a partir de nuevas bases que aseguren una sociedad más justa. La palabra pacto es muy bonita porque tiene que ver con un diálogo, un acuerdo entre distintos actores sociales. Hoy Chile despertó y tenemos que generar nuevos acuerdos que nos proporcionen un Estado digno. ¡La palabra dignidad apareció como una necesidad básica y eso es muy importante!

¿Qué le diría al presidente de Chile, Sebastián Piñera?

No le perdono a Piñera que su primera reacción frente a una demanda social, lo primero que responde es declarando estado de emergencia, es decir, militares en las calles.

¿Qué le asusta?

Que todo esto no se traduzca en cambios profundos y reales.

¿Hay alguna película que le cambiara la vida?

Larga lista de revoluciones interiores me ha provocado el cine.

¿Qué significa ser actriz?

Es entrar en la matriz de un director o directora y compartir una poética, mirar el mundo juntos. Es un trabajo muy extraño y hermoso que tiene que ver con contar historias, espejos llenos de esquinas más o menos reales de lo que somos, fuimos o quisiéramos ser.

¿El mejor regalo que ha recibido últimamente?

Volver a mi casa luego de un viaje y que mis hijos la tuvieran llena de hermosos carteles de bienvenida y amor.

¿Cuál es el mejor consejo que le dio alguno de sus padres?

Mi padre entre muchas otras cosas me enseñó a detenerme siempre y mirar, luego de eso pensar. Mi madre a volar sin miedo. Me ha dado siempre un ejemplo muy luminoso de libertad.

¿Qué película le regalaría a un niño para introducirlo en el cine?

Les regalé a mis hijos que todavía son pequeños: Isla de Perros, de Wes Anderson. Fue una muy bonita introducción al cine.

Respecto a su trabajo ¿de qué está más orgullosa?

Me enorgullece siempre partir de cero, con cada proyecto y que no me dé miedo. No tengo zona de confort, siempre hay un inmenso vértigo del misterio que significa cada vez que comienzo un nuevo personaje.

¿Algún sitio que le inspire?

Me inspira el mar, el desierto, las ciudades con gente, me inspiro a veces en sitios que no tienen ningún brillo. Me inspiran conversaciones y andar sola en bicicleta escuchando música. ¡Parece que sufro de exceso de entusiasmo!